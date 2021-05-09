За порядком в Украине следят 12,5 тыс. правоохранителей

9 мая правопорядок в Украине обеспечивают более 12 500 правоохранителей.

Особое внимание уделяется карантинным мероприятиям. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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"Все службы, мобильные резервы, авиационные подразделения находятся на постоянном дежурстве. Прошу с толерантностью относиться к старикам.

На местах полиция должна проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые пройдут", - сказал Яровой.

Также 9 мая в Украине запланировано 667 мероприятий с участием более 66 900 человек и большое количество автопробегов.

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года в Берлине в 21:20 по местному времени подписали Акт капитуляции Германии. Лидер Германии Адольф Гитлер застрелился 30 апреля 1945 в своем бункере. Его преемником по завещанию стал 53-летний гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, который попытался вести переговоры с союзниками, однако безуспешно. День победы над нацизмом во Второй мировой войне или день победы - государственный праздник в Украине, официально отмечают 9 мая, начиная с 2016-го года, выходной день. Пришло на смену советскому празднику День победы, которое праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года.