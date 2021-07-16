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пятница, 16 июля 2021 18:48

Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте

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Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Коблево поразил количеством развлечений. Фото: tamtour.com.ua

Блогер Евгений Панюта оценил отдых на одном из самых популярных украинских курортов - Коблево в Николаевской области.

На местных пляжах много туристов даже в будние дни, заметил блогер на видео в YouTube.

Коблево завоевывает хорошо развитой инфраструктурой. Здесь есть аквапарк, дельфинарий, кафе, разнообразные водные развлечения, большой выбор жилья для аренды.

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Вход в море удобный, но у берега много мелких зеленых водорослей. Вода теплая, но зеленая.

"Минус в том, что водные развлечения прямо возле плавающих. Между отдыхающими буквально проносятся водные скутеры. Это не совсем безопасно. Безобразие", - сказал Панюта.

Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попал остров в Каркинитском заливе Джарылгач. Он является самым большим островом Украины и Черного моря.

Чтобы попасть на Джарылгач, сначала нужно приехать в город Скадовск Херсонской области. Затем на пароме плыть на остров. Стоимость билета 200 грн. На острове есть дикие пляжи, малолюдные, есть с накрытиями, шезлонгами, туалетом и кафе. Он у причала, поэтому людей там гораздо больше. Также есть источник с чистой питьевой водой.

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