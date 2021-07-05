Водоросли и медузы, которые невероятно жалят - блогер разочарован популярным украинским курортом у Черного моря

Отдых на острове Джарылгач попал под прицел тревел-блоггера. Фото: ukrinform.ua

Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попал остров в Каркинитском заливе Джарылгач. Он является самым большим островом Украины и Черного моря.

"Здесь отдыхают два типа туристов: с палатками на несколько дней и те, что приезжают на утро искупаться. Первые обустраивают целые палаточные городки и живут здесь неделями", - рассказывает Панюта в видео на YouTube.

Чтобы попасть на Джарылгач, сначала нужно приехать в город Скадовск Херсонской области. Затем на пароме плыть на остров. Стоимость билета 200 грн.

"Условия не совсем удобны, однако есть четкий график, на который можно ориентироваться и не бояться пропустить. В качестве альтернативы нам также предложили заказать индивидуальную поездку. Но стоимость аж три тысячи гривен. Аренда яхты обойдется в две с половиной тысячи гривен. На борт берут пять-шесть человек. Для компании - неплохой вариант", - сказал блогер.

На острове есть дикие пляжи, малолюдные, есть с накрытиями, шезлонгами, туалетом и кафе. Он у причала, поэтому людей там гораздо больше. Также есть источник с чистой питьевой водой.

"Инфраструктура с каждым годом все больше развивается. Однако, если приезжаете с палаткой на несколько дней, советую запасаться провизией. Еда в кафе довольно дорогая", - считает Панюта.

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На острове хороший, мягкий и рыхлый песок. Есть возможность спрятаться от солнца под деревьями, но там много комаров. У берега много водорослей. На глубине их нет, вода значительно чище. Заход в море пологий. Есть медузы, морские блохи. Вода теплая, +27°C.

"В прошлом году отдых на острове был лучше. Вода чистая, медуз гораздо меньше. Сейчас весь ужаленній. Блох не было вообще. Теперь с ними какая-то плохая тенденция на украинских курортах", - говорит Панюта.

В курортном Бердянске на Азовском побережье прошла мощная гроза с ураганом. Сильный ветер и шквалы 4 июля сносили деревья, пластиковые конструкции и шезлонги. От непогоды пострадали местные пляжи на Бердянской косе. Море штормило, поэтому к берегу прибило большое количество медуз. Они буквально заполонили побережье, пугая туристов и мешая их отдыху.