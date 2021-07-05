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понедельник, 05 июля 2021 08:19

Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео

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Мощный ураган накрыл украинский курорт. Пляжи заполонили медузы: видео
На берег выбросило множество медуз. Фото: Gazeta.ua

В курортном Бердянске на Азовском побережье прошла мощная гроза с ураганом.

Сильный ветер и шквалы 4 июля сносили деревья, пластиковые конструкции и шезлонги. От непогоды пострадали местные пляжи на Бердянской косе, передает "Апостроф".

Море штормило, поэтому к берегу прибило большое количество медуз. Они буквально заполонили побережье, пугая отдыхающих и мешая их отдыху.

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Чехией пронесся мощный торнадо. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие. В Южноморавском регионе спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин.

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Дата
05
июля

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