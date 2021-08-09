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понедельник, 09 августа 2021 09:30

Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море

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Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
В Одессе туристы подрались прямо в море. Фото: odessa.travel

В Одессе отдыхающие подрались прямо в море.

Инцидент попал на видео, которое впоследствии распространили в паблике "Ху***ая Одесса".

На видео видно, как компания, стоя по пояс в воде, выясняет отношения. В ходе ссоры одна из женщин набросилась на мужчину. После женщину, которая напала первой, ударила другая. Все это происходило на глазах у ребенка.

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Точные причины конфликта неизвестны, однако в паблике отмечают, что ссора произошла на фоне вероисповедания.

"На Ланжероне сегодня жарко, атеисты устроили морской бой с верующими", - говорится в подписи к видео.

В Сочи РФ море после шторма выбросило на берег сотни тапочек. Россияне решили не терять зря времени и сразу же бросились собирать обувь.

Туристы устроили себе импровизированный шопинг прямо на берегу моря. Люди разного возраста и пола толпились у куч обуви и мусора, который вынесло волнами. Примеряли и пытались как можно быстрее найти пару.

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