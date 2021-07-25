Дары моря: русские набросились на тапочки, которые выбросило штормом

Туристы разобрали чужие тапочки, которые выбросило волнами. Фото: pixabay.com

В Сочи РФ море после шторма выбросило на берег сотни тапочек. Россияне решили не терять зря времени и сразу же бросились собирать обувь.

Туристы устроили себе импровизированный шопинг прямо на берегу моря, сообщил Telegram канал "Лента дна".

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Люди разного возраста и пола толпились у куч обуви и мусора, который внисло волнами. Примеряли и пытались как можно быстрее найти пару.

В начале июля Сочи накрыло непогодой. Перекрыли движение по федеральной трассе Джугба - Сочи из-за оползня и схода селевого потока недалеко от поселка Лермонтово. Погибли по меньшей мере четыре человека. Подтопило территории, на которых проживает более тысячи человек. Вода стремительно течет по проезжей части. Частично размыло дорожное полотно.