Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России

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В Сочи, Россия, перекрыли движение по федеральной трассе Джугба - Сочи из-за оползня и схода селевого потока недалеко от поселка Лермонтово. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщило издание BBC.

Подтопило территории, на которых проживает более тысячи человек. Вода стремительно течет по проезжей части. Частично размыло дорожное полотно.

"Поздно вечером 5 июля в результате ливня и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Муж смог самостоятельно выбраться из салона, его госпитализировали. Также в доме обнаружили тело 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении следователей.

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6 июля нашли тело девочки, которая захлебнулась в потоке воды. Ищут водителя КамАЗа. Его отнесло течением воды.

Госавтоинспекция Кубани призвала водителей не садиться за руль. Размытый участок трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ.

"В нескольких зонах частично размыты дороги. Так что ликвидацией наносов дело не ограничится. Необходимо провести масштабные аварийно-восстановительные работы. Мощный поток воды не только повредил дорогу, а фактически смыл ряд зданий между федеральной трассой и морем. Ущерб только предстоит определить", - говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел Непала сообщило, что в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями по всей территории страны, погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе семеро детей. Еще более 50 получили повреждений.