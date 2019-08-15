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суббота, 17 августа 2019 07:00

Астролог объяснила, почему в выходные следует избегать баров и ресторанов

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Астролог объяснила, почему в выходные следует избегать баров и ресторанов
В выходные общайтесь с единомышленниками. Занимайтесь приятными для вас делами. Фото: stb.ua

В выходные 17-18 августа лучше отдохнуть в небольшой дружеской компании. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Общайтесь с единомышленниками. Занимайтесь приятными для вас делами, - советует астролог. - Бары, рестораны, казино и элитные клубы не принесут желаемого удовольствия и расслабления. Атмосфера этих заведений не будет соответствовать вашему настроению. Азартные игры опустошат кошелек. Утром в воскресенье повышается аварийность на дорогах и в быту. Смотрите, чтобы избежать травм".

Овен

Желание будут совпадать с вашими возможностями. Но удовлетворить их будет не так уж просто. Нужный товар не будет находиться. Семейные обстоятельства помешают.

Телец

Отложите деньги на уплату налогов и счетов за коммунальные услуги. Вы находитесь под влиянием авторитетного человека. Не рассказывайте ему о своей личной жизни. Позже пожалеете об этом.

Близнецы

Покупайте и продавайте что-то без участия посредников. Помощи от них будет немного. Лишние расходы вам сейчас ни к чему.

Рак

От части собственных дел придется отказаться. Любимые не смогут решить свои проблемы без вашего активного участия. Устройте себе разгрузочные дни. Основу рациона должны составлять овощи и фрукты.

Лев

Не едьте в путешествие с ограниченной суммой в кармане. Ожидается обострение семейных конфликтов. Чтобы их избежать, найдите для каждого домашнюю работу по вкусу.

Дева

Пригодится денежный запас. Постоянное присутствие в доме знакомых мужа (жены) будет раздражать вас. Объясните это партнерам.

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Весы

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Финансовая поддержка понадобится вашим партнерам. Не отказывайте.

Скорпион

Работу на выходные искать не стоит. Заработная плата не оправдает себя. Это не будет стоить потраченного времени. Отдохните.

Стрелец

Вера в счастливую супружескую жизнь покидает вас. Не спешите с решением. Счастье нужно строить самостоятельно. Само по себе приходит только разрушения отношений.

Козерог

Обходите игровые клубы. Ваши ставки будут проигрывать. Проведите выходные с минимальными затратами. Друзья будут делиться своими проблемами и ждать советов от вас.

Водолей

Без денег на выходные вы не останетесь. Не жалейте средств на удовлетворение собственных потребностей. Родители будут активно интересоваться вашей личной жизнью. Сумейте вежливо сменить тему диалога.

Рыбы

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Непредвиденных расходов становится все больше. Друзья и родные не смогут оказать финансовую поддержку.

Мадонна, Джонни Депп, Леди Гага, Леонардо Ди Каприо и многие другие знаменитости носят на запястье красную нить. Вслед за звездами это стали делать миллионы людей по всему миру. Эксперты рассказали, какую силу имеет этот оберег.

Автор: Gazeta.ua
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