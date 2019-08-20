Астролог назвала знаки, которые быстро разбогатеют

Не отвлекайтесь на мелочи. Сосредоточьтесь на самом важном. Фото: politeka.net

21 августа - лучшее время, чтобы избавиться от обременительных отношений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Принимайте такое решение сознательно, - говорит астролог. - Делайте все, о чем давно мечтали. Тогда будете чувствовать себя счастливыми. Люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам. В этот день следует позаботиться о создании хорошего финансового фундамента для своей экономики на следующие полгода. Не отвлекайтесь на мелочи. Сосредоточьтесь на самом важном. На быстрое обогащение могут рассчитывать Львы, Козероги и Водолеи".

Овен

Бодрствуйте во время проведения торговых операций. Вашей невнимательностью могут воспользоваться другие. Избавьтесь от лишних вещей в доме.

Телец

Поступит только часть ожидаемой прибыли. Придется воспользоваться сбережениями. Напомнит о себе боль в суставах.

Близнецы

Офисная техника будет работать со сбоями. Не вкладывают средства в переоснащение рабочего оборудования. Откажитесь от свидания днем. Ничем хорошим оно не закончится. Лучше встретьтесь с милыми вечером.

Рак

Не берите кредитов. Позже возникнут проблемы с их погашением. Позаботьтесь о родителях. Они будут в плохом настроении.

Лев

Подождите с принятием решений по использованию своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться. Появление новых поклонников в этот день не предвещает ничего хорошего. Проводите свободное время в компании хорошо знакомых людей.

Дева

Срочные расходы будут поглощать весь заработок. Умейте отделить домашние хлопоты от проблем на работе. Не несите в дом раздражение. Так вы можете случайно обидеть близких людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя

Весы

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы. Отнеситесь к этому по-философски.

Скорпион

Сведите расходы к минимуму. Имейте деньги в запасе. Родным может срочно понадобиться финансовая поддержка. Обостряются болезни желудка. Больные на гастриты и колиты должны придерживаться диеты.

Стрелец

День насыщен встречами и общением. Любимым придется самим искать себе развлечения. Не следует этого допускать. Старайтесь сочетать желаемое и необходимое.

Козерог

Не одалживайте людям денег. Не сдавайте в аренду своей недвижимости. Будете иметь слишком много хлопот. Проведите вечер с любимыми. Откажитесь от приглашения на вечеринку.

Водолей

Вернитесь к рассмотрению древних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Рыбы

Вы можете попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. Победа будет на вашей стороне.

Погода в Украине в среду будет жаркой. Синоптики рассказали, на какую температуру стоит рассчитывать.