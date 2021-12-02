Артиллерия ВСУ отбила "вражескую атаку" вблизи админграницы с Крымом

На одном из военных полигонов Херсонской области вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом Вооруженные силы Украины провели 1 декабря тактические учения.

Артиллерийские подразделения, входящие в состав группировки войск "Юг", отработали стрельбы из тяжелой артиллерии, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Обучение имели целью повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие с другими подразделениями группировки войск и новые тактические приемы ведения боевых действий с учетом опыта АТО и ООС на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наєв.

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению десанта условного противника военнослужащие отрабатывают каждую неделю. Боевой опыт положительно влияет на ход тренировок.

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На полигоне возле Житомира прошел заключительный этап тактических учений подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отработали практические действия подразделений ДШВ, истребительной авиации.