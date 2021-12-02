Водолазы Нацгвардии "отработали" Киевское водохранилище - подборка фото

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С 22 ноября по 3 декабря 2021 на Киевском водохранилище проходят учения водолазов Нацгвардии.

В тренировке участвуют более 40 специалистов водолазной подготовки. Отрабатывают технику движения, ориентировку под водой в условиях плохой видимости, плавание в составе группы при встрече с вражескими водолазами, способы борьбы под водой и поиск диверсионных средств, сообщает Министерство внутренних дел.

"Основными задачами подразделений отдельного отряда специального назначения Нацгвардии, специализирующихся на водолазной подготовке, является противодиверсионная охрана гидротехнических объектов, акваторий, антитеррор, специальные действия на воде. В целом - защита от диверсионно-террористических угроз, связанных с водной средой", - говорится в сообщении.

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Руководитель собрания полковник Иван Марищака сообщил, что основной целью тренировок является достижение боевого согласования, выносливости и обмен опытом.

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