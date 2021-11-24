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среда, 24 ноября 2021 11:54

Противодействовали диверсантам: моряки в Одессе провели зрелищные учения
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В Одессе прошли противодиверсионные военные учения. Мероприятие проходило под непосредственным руководством командующего Военно-морскими силами контрадмирала Алексея Неежпапы
Фото: ВМС ВСУ
Основной целью мероприятия стало обсуждение с командирами дивизионов проблемных вопросов организации противодиверсионной обороны ВМС ВС Украины и путей их решения
Экипажи кораблей и катеров отрабатывали противоподводно-диверсионную оборону пунктов базирования
Рассмотрели новые способы и методы поиска подводных диверсантов, применение оружия против них

В Одессе прошли противодиверсионные военные учения.

Мероприятие проходило под непосредственным руководством командующего Военно-морскими силами контрадмирала Алексея Неижпапы.

"Основной целью мероприятия стало обсуждение с командирами дивизионов проблемных вопросов организации противодиверсионной обороны ВМС ВС Украины и путей их решения. По результатам прошлогоднего инструкторско-методического занятия приняли решение об изменениях в системе противодиверсионной обороны национального флота. За год она прошла полную апробацию", – сказал он.

Экипажи кораблей и катеров отрабатывали противоподводно-диверсионную оборону пунктов базирования. Рассмотрели новые способы и методы поиска подводных диверсантов, применение оружия против них.

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"Мы создали несколько учебных групп. Они поочередно переходили из одного учебного места в другое, где им демонстрировали работу расчетов на постах по освещению надводной и подводной обстановки, водолазного и плавпостного и берегового патруля. А также порядок работы поста ППДО пункта базировок, принятие решения командиром во время смены обстановки, порядок применения оружия в современных условиях", - рассказал командир флотилии ВМС ВС Украины капитан первого ранга Юрий Федаш.

На полигоне возле Житомира прошел заключительный этап тактических учений подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Отработали практические действия подразделений ДШВ, истребительной авиации.

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