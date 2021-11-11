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четверг, 11 ноября 2021 13:07

Антициклон над Украиной определил погоду до понедельника

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В пятницу в Украине будет немного теплее.

Завтра антициклон определит сухую, преимущественно ясную, погоду в большинстве областей, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На выходных ночных минусов станет еще меньше, а дневных плюсов - больше. Да и осадков не будет, так что можете начинать планировать какие-то маленькие путешествия с термосами и в пуховичках", - написала она.

Ближайшие ночи еще побудут морозными, но завтра днем столбики термометров подскочат до +7...12°С. Только на севере и востоке будет свежее, +4...10°С. В то же время северную и северо-восточную часть затронет облачностью северный атмосферный фронт.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Днем столбики термометров подскочат вверх
Днем столбики термометров подскочат вверх

В Киеве ночь на 12 ноября ожидается холодной, но без особых морозов. Завтра днем будет до +7...8°С. Может добавится облачность и из-за этого холод будет ощущаться сильнее. Существенных осадков в столице завтра не ожидается.

"На следующей неделе в Украине будет холодно - прячьте носы за масками, а мрачное настроение растворяйте среди хороших людей, пушистых котов и в ближайших парках с остатками осенних цветов", - добавила синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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Дата
11
ноября

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