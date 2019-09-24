Аналог "Роттердам+" есть на всех энергетических рынках Украины - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5769
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8721
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2214
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3096
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3546
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
7
11
6
5
5
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Видео
Все видео
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 216
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5526
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 756
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 18:52

Аналог "Роттердам+" есть на всех энергетических рынках Украины - СМИ

  Комментировать
Аналог &quot;Роттердам+&quot; есть на всех энергетических рынках Украины - СМИ
Аналог "Роттердам +" есть на всех энергетических рынках Украины. Фото: Zik

Использование принципа импортного паритета - распространенная практика в условиях дефицита ресурсов. Кроме формулы "Роттердам+" в Украине работает "Дюссельдоф+" и "FOB Rotterdam + дифференциал" Об этом идет речь в материале интернет-издания Цензор.нет "Углеводородные судьбы", передают Украинские Новости.

Автор материала отмечает, что в настоящее время Украина импортирует значительную часть углеводородов, в частности - 33% газа, 25% угля, 57% бензина и 89% дизельного топлива. В реалиях рыночной экономики эта ситуация не является критичной - цены на углеводороды безотносительно к происхождению определяются мировыми трендами. Украинские газ, нефть и уголь для потребителей обходятся не дешевле, чем доставленные из-за рубежа. Именно они формируют равновесные цены на дефицитных рынках.

В частности, цена газа определяется на основе формулы "Дюссельдорф+", что позволяет "Укргаздобыче" продавать добытый ресурс по тарифу, близкому к рыночному.

"Сегодня весь газ "Укргаздобыча" продает по формуле, которая включает коммерческую цену газа для промпотребителей (устанавливается НАК на основе котировки "Дюссельдорф+ цена доставки") и понижающего коэффициента 0,8 (с 1 мая 2019 года), что являются частью так называемого PSO - спецобязательств, которые гарантируют передачу всего газа "Нафтогазу" и его дальнейшей поставки населению. С 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабмина №867, ценообразование должно перейти полностью на рыночные рельсы", - говорится в материале.

В угледобывающей сфере на формульное ценообразование перешли в 2016 году - так называемая формула "Роттердам+". Ее введение позволило снизить коррупцию в отрасли и позитивно сказалось на росте добычи угля.

"Методика "Роттердам+" ликвидировала ценовые преференции для импортного угля. С 2016 года цены на украинский уголь начали формировать, ориентируясь на ключевой европейский индекс API2. Это стало стимулом для наращивания добычи угля в тех шахтах, которые по своей себестоимости могли конкурировать с дешевым иностранным углем, добываемым в открытых карьерах", - говорится в материале.

Что касается рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, то оно было введено в Украине гораздо раньше, чем в других секторах энергетики, но, тем не менее, "Укрнафта", контролирующая 93% нефтедобычи в стране, постоянно ее снижает. По мнению автора, причиной является стремление миноритарного акционера компании Игоря Коломойского получать максимально дешевую нефть для своего перерабатывающего завода.

"К примеру, аффилированный с "Приватом" Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий нефть "Укрнафты", в долгосрочных контрактах цену дизельного топлива привязывает к формуле "FOB Rotterdam + дифференциал". Но на практике объемы инвестиций, направляемых в развитие "Укрнафты", не позволяют наращивать нефтедобычу. Стратегия "Привата" заключается в том, чтобы получать нефть по максимально низкой цене для переработки на Кременчугском НПЗ с дальнейшей перепродажей нефтепродуктов по рыночной цене", - считает автор материала.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко ранее заявила, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн., поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, и государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд. гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аналог "Роттердам+" есть на всех энергетических рынках Украины - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 64500
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18909
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 18873
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 15934
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15633
Общество
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
 Просмотров: 81
Глава Укравтодора Новак подал заявление об отставке
Глава Укравтодора Новак подал заявление об отставке Просмотров: 270
В Украине продадут 800 государственных предприятий
В Украине продадут 800 государственных предприятий Просмотров: 189
Террористов до сих пор ищут: СБУ еще проверяет причастных к "112" и NewsOne
Террористов до сих пор ищут: СБУ еще проверяет причастных к "112" и NewsOne Просмотров: 180
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения Просмотров: 225
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
3
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 45285
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua