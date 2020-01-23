Амбициозная цель: Укравтодор строит окружные дороги

Укравтодор в 2020 году планирует строительство и реконструкцию девяти объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

Об этом сообщает пресс-служба государственного агентства автомобильных дорог Украины.

"Украинские города освободиться от транзитного трафика, ведь это уменьшает количество заторов и улучшает транзитный потенциал дорожной сети. К тому же, это положительно скажется на безопасности движения, качества воздуха, сроках эксплуатации дорожного покрытия и уменьшит количество ДТП. Объездной дороги - современное и проверенное решение для этих вызовов ", - отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство Северной объездной дороги в Житомире, Северной объездной дороги в Ровно, Юго-Западной объездной дороги в Полтаве, Южной объездной в Днепре, объездной дороги в Дунаевцы на участке между Черновцами и Хмельницким.

Автор: ukravtodor.gov.ua В Укравтодоре планирують построить объездные дороги вокруг городов

Также начнут работы по строительству Северной объездной дороги вокруг Львова и Северной объездной в Тернополе.

Во время строительства одного из приоритетных объектов 2020 - скоростного шоссе Н-31 Днепр - Решетиловка, планируется построить объездную дорогу вокруг города Кобеляки в Полтавской области.

Также в планах строительство объездной города Берегово, что позволит значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.

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Кроме того, в этом году Укравтодор готовит технико-экономическое обоснование и проектно документацию для дополнительных объездных дорог. В частности, это Юго-Восточная объездная города Дубно, Северо-Западная объездная города Хмельницкий, Северная объездная города Белая Церковь, объездная дорога города Стрый, объездная города Кременчуг с мостом через реку Днепр.

Как отметили в Укравтодоре, там стремятся создать единую транспортную систему Украины - комфортную и безопасную дорожную сеть.

Кабинет министров утвердил перечень дорожных объектов, которые отремонтируют в этом году. Обновят около 5 тыс. км дорог государственного и местного значения, мосты. Из Дорожного фонда на работы пойдет более 30 млрд грн. Еще 20 млрд привлечет Укравтодор.