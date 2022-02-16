Алина Паш призналась, где взялась липовая справка о ее въезде в Крым

Певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков" победила на национальном отборе на Евровидение-2022 и попала в скандал. Фото: instagram.com/alinapash

Победительница нацотбора на Евровидение Алина Паш объяснила, где взялась поддельная справка о пересечении ею границы с оккупированным Крымом.

Ее предоставил Суспільному один из членов ее команды, с которым она "не желает больше сотрудничать", сказала Паш в комментарии ТСН.

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"Это сделал член команды, с которым я не желаю работать после такого низкого поступка. И я в принципе не переживала, что могут быть какие-то проблемы со справкой, потому что я законно пересекала границу на автобусе, едучи в Крым", – сказала Паш.

Добавила, что расстроена происходящим. И не хотела оказаться в эпицентре всего этого.

Певица Алина Паш с песней "Тени забытых предков" победила на национальном отборе на Евровидение – 2022. Ранее в сети появилась информация, что она выступала в оккупированном Крыму. Это расценили как нарушение правил участия в нацотборе. Вскоре певица сказала, что ехала в Крым на автобусе из Украины. Позже выяснилось, что Паш подделала справку от пограничников о ее поездке в оккупированный Крым и летала на остров российскими авиалиниями. Государственная пограничная служба подтвердила - не выдавала певице Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины через КПВВ Чаплинка в 2015 году.