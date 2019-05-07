Активистку облили помоями возле театра

Автор: dumskaya.net Активистку облили фекалиями

В Одессе в Летнем театре облили фекалиями активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую, которая борется с незаконной застройкой.

Руководитель организации "Зеленый лист" Владислав Балинский и одесский активист Игорь Кравец связывают произошедшее со словами городского головы Одессы Геннадия Труханова, сказанными на фестивале экоактивистов.

Игорь Кравец считает, что слова Труханова привели к насилию.

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Советник начальника областного управления полиции Руслан Форостяк сообщил, что по факту что активистку Подпалую неизвестный облил фекалиями и нечистотами, начато досудебное следствие по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

22 апреля во Львове умерла активистка Национального корпуса Львовщины 21-летняя студентка Нина Ходзевич.