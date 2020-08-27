Активистка из Днепра заявила, что получила перелом от охраны Зеленского

В Управлении государственной охраны Украины отвергают свою причастность к нападению на активистов. Фото: facebook/andriy.denysenko.75

Во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр произошла стычка между представителями "Движения сопротивления капитуляции" и охраной президента. В результате одной из участниц протеста сломали ребро.

Об этом сообщил член "Движения сопротивления капитуляции", экс-нардеп Андрей Денисенко в своем Facebook.

Пострадавшую зовут Алина Новикова, она переселенка из оккупированного Донецка. Экс-нардеп обнародовал выписку из больницы, в которой подтверждается, что у девушки диагностировали перелом ребра.

По словам Денисенко, незначительные травмы получили еще несколько активистов.

В Управлении государственной охраны отвергают свою причастность к нападению на активистов.

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Нападение охраны Зеленского на активистов в Днепре является признаком страха президента перед людьми. Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов. Он обратил внимание, что протестовать вышли не представители какой-то политической партии накануне местных выборов, а представители "Движения сопротивления капитуляции" и различных объединенных патриотических сил.