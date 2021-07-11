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воскресенье, 11 июля 2021 09:47

Адская жара и грозы: какой будет погода в воскресенье

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Адская жара и грозы: какой будет погода в воскресенье
Жара в Украине продлится всю следующую неделю. Фото: pixabay.com

Сегодня, 11 июля, будет жарко. В большинстве областей будет светить солнце, только в Закарпатье, Прикарпатье и Буковине - грозы.

Сообщает Укргидрометцентр.

Страна будет находиться в горячем воздухе, поэтому пожарная опасность возрастает.

Несмотря на осадки в трех регионах температура воздуха в западных областях будет колебаться от +28 до +33 градусов. Наибольший жары следует ожидать на востоке страны - +31 ... + 34 градуса.

В северных областях прогнозируют солнечный день. Столбики термометров поднимутся до +31 ... + 33 градуса. В южных регионах также без осадков. Там синоптики обещают +31 ... + 33 градуса.

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В столице также будет жарко - температура воздуха поднимется до +31 ... + 33 градуса.

Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля. Однако жара в Украине все равно будет продолжаться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ослабление жары возможно с 18 - 19 июля, будет распространяться свежесть сначала с западных областей Украины. Однако на Востоке горячая погода будет продолжаться", - отметила Наталья Диденко.

Июль в Украине будет жарким. Температура в южных областях может достигать +40°С. При этом в первой половине месяца возможны обильные осадки. Будут идти дожди с грозами, градом и шквалами. Больше осадков ждем в северных и западных регионах, меньше дождей будет в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода. Температура в среднем будет держаться на уровне +23...27°C днем ​​и +16...18°C ночью.

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