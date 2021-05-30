Я в Россию не поеду. Приезжайте вы, только не на танках, - уходящая неделя в цитатах

Екатерина Павленко вернулась в Украину после выступления на Евровидении. В "Борисполе" ее встречал питомец породы сфинкс по кличке "Котик". Фото: Суспильне

О самых громких событиях уходящей недели, Gazeta.ua вспоминает в ярких цитатах.

Мне кажется, некоторые слова похожи, и в принципе суть можно уловить. Если захотеть. А чем больше вы будете слушать украинский язык, тем больше вы будете понимать его. Возможно, скоро защебечете вместе с нами, -

говорит Екатерина Павленко из группы Go_A в эфире на своей странице в инстаграмме. Так ответила слушателю, который попросил певицу перейти на русский.

Также ответила на приглашение прокатиться с туром Россией: "Я к вам не поеду. Приезжайте вы, посмотрите, как у нас. Только не на танках ".

Электрофолк-группа Go_A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Набрали 364 балла. 97 дало жюри и 267 - зрители. Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском городе Роттердам.

Песня "Шум", с которой украинская группа Go_A выступал на международном песенном конкурсе Евровидение, заняла первое место в рейтинге мировых трендов Spotify.

Очень важно, что мы нашли Яну. Тело заметил военный самолет с хорошей оптикой. Скорее всего, смерть была мгновенной. Потому что стена, с которой она сорвалась, примерно 100-150 метров высотой, -

рассказывает брат погибшей альпинистки Вячеслав Кривошея.

Яна Кривошея полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А со 2 мая перестала выходить на связь. 28 мая тело нашли в ущелье.

Хочу домой, к семье. Давно с ними не виделся. После этого я вернусь в клуб. И следующие несколько лет это будет лучший клуб мира, -

говорит главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола о своем будущем после финала Лиги чемпионов.

Клуб Александра Зинченко в субботу уступил "Челси" и проиграл в финале.

Все о ходе финала читайте здесь, здесь и тут.

Обзвонили 8000 человек, чтобы записать на прививку. Согласились прийти 560. Поэтому будем принимать тех, кто не записывался, но имеет "Дію". Здесь на месте предлагаем зарегистрировать электронную декларацию, -

говорит директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. В субботу в Киеве начали прививать против коронавируса граждан, записавшихся в очередь через портал или приложение "Дія". Вакцинация будет проходить каждые выходные в Международном выставочном центре с 10:00 до 18:00.

Никто не собирается отправлять американские дивизии и сама Украина в этом не нуждается. Но все остальное будет сделано: поставки оружия, советники, инструкторы и присутствие американского флота в Черном море. Это то, что Путин получит за прямую агрессию в сторону Украины. Если же хозяин Кремля не пойдет на это, США дадут ему спокойно умереть, -

говорит политолог Андрей Пионтковский в эфире одного из украинских телеканалов 29 мая. Встреча лидера США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина может состояться в швейцарской Женеве 15-16 июня.

Предполагается, они будут обсуждать стратегическую безопасность в мире, а также другие аспекты, где стороны имеют свои интересы.

Из-за диктаторского поведения Александра Лукашенко мы даже не можем рассматривать Минск для обсуждения проблем. Мы должны искать другую площадку для переговоров по Донбассу, -

говорит в телеэфире глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В Минске 23 мая экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщение о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Действия режима самопровозглашенного президента Беларуси против оппозиционера вызвали резкую реакцию мирового сообщества. А принудительную посадку самолета - актом терроризма. Беларусь оказалась в дипломатической изоляции, против госкомпаний и ключевых фигур режима в Минске готовят санкции.