"Я никогда не проигрываю. Даже когда руку после боя поднимают не мне" – чемпион мира Валерий Выгонский

Семикратный чемпион мира Валерий Выгонский поделился советами для начинающих спортсменов и рассказал о профессиональном спорте в Украине. Как проходит обычный день кикбоксера, от чего приходится отказываться и что для чемпиона означает проигрыш в интервью Gazeta.ua.

Автор: Фото предоставлено Olya Lapteva Чемпион мира Валерий Выгонский поделился советами для начинающих спортсменов

Валерий, вы 7 раз становились чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Помните свой самый первый выход на ринг? Можете сравнить свои чувства в тот момент с ощущениями сейчас, когда выходите на бой?

За 10 лет своей спортивной карьеры я провел очень большое количество поединков. И каждый раз я выхожу на бой с новыми эмоциями и ощущениями. Я от этого кайфую. Когда я выходил боксировать первый раз, то не знал что меня ждет. Это была новая ступень в моей жизни, те же дверь в неизвестность, которую мне нужно было открыть. Сейчас я получаю удовольствие в целом от того, что я делаю, а тогда кайфовал от эмоций, которые испытывал на ринге.

Расскажите о своей семье. Она у вас вся спортивная? Как родители поддерживали ваши начинания?

Мой отец занимался спортом - был тренером по боксу, вел спортивную секцию в школе. И как-то с детства, я всегда присутствовал на его тренировках. Помню детскую фотографию, где я еще не умел ходить, но уже держался за гантели. Возможно, это отложилось в моем подсознании и повлияло в осознанном возрасте на решение заниматься боксом на профессиональном уровне.

Расскажите о своем пути в спорте: когда вы поняли, что это не хобби, а образ жизни?

В начале моей спортивной карьеры никто к ней серьезно не относился. Воспринимали, как новое увлечение. Поддерживали, говорили: "Попробуй, у тебя все получится!". Но серьезности и ответственности не было. Осознание, что это уже образ жизни пришло ко мне спонтанно. Каждый день я делал определенный выбор в своей жизни, который в целом меня привел туда, где я сейчас. Могу сказать: счастлив тот, чья работа - хобби.

Почему вы выбрали профессионально заниматься именно кикбоксингом? Пробовали себя в других видах спорта?

Кикбоксинг пришел в мою жизнь в 17 лет, когда я поступил учиться. До этого я себя пробовал в разных видах спорта. Наверное я посетил все секции, которые были в нашем городе. Занимался футболом, тхэквондо и даже выступал как акробат. Лет в 12 я выбрал бокс, чувствовал - это мое. И именно бокс открыл мне путь в кикбоксинг.

Как выглядит типичный день спортсмена-бойца? В чем приходится себе отказывать?

Скажу так, спать хочется всегда, есть - тоже. Я живу, как и все, но у меня меньше свободного времени. Зато начинаешь его больше ценить. Проводишь осознанно и с содержанием.. Если говорить конкретно о подготовке к соревнованиям, то это две тренировки в день по шесть раз в неделю и диета. Как сказала мне близкий человек: "Нужно отказаться от многого, чтобы чего-то достичь. Нельзя распыляться, надо следовать одному пути". Отказываться приходилось от многого. Иногда ты настолько во всем ограничен, что задумываешься не деградируешь ли в саморазвитии. И это факт. Часто говорят, что боксеры пробитые. И это отчасти правда, не только из пропущенных ударов. Но я не такой. Самое главное не забывать о том, что есть жизнь и за пределами зала. Хороший спортсмен - это не только тот, кто силен физически, но и морально.

Что самое сложное в тренировочном процессе? Что вас мотивирует каждый день отдаваться на полную на тренировочной площадке?

Меня мотивирует моя семья и ближайшее окружение. Но больше - люди, которые критикуют и говорят, что ничего не получится. Я кайфую от того, что делаю и поэтому живу этим, иду своей дорогой, несмотря ни на что. Я сам себе мотивация. Верю, что нам воздастся за все трудности и старания.

Как вы относитесь к проигрышу?

Я не проигрываю. Даже когда руку после боя поднимают не мне - это не значит, что я проиграл. Стоит понять, что ты получил, сколько всего сделал для этого боя, через что пришлось пройти и почему получилось научится. Стоя на пьедестале все видят только верхушку айсберга. Вот тренировался ты 6 дней в неделю, засыпал с мыслями о соревнованиях, потел, проливал кровь, отказывался от многих вещей и соблазнов, сражался до победного, получал травмы. Вставал, когда другие уже опустили бы руки. И вдруг ты занял на чемпионате 3-е место. Кто-то скажет: "Он проиграл. Так как так можно!". Но никто не знает, через что ты прошел. И разве я проиграл? Нет. Автор: Фото предоставлено Olya Lapteva Чемпион мира Валерий Выгонский поделился советами для начинающих спортсменов

Чего боитесь в вашей спортивной карьере?

Боюсь получить травму, после которой не смогу больше делать то, что люблю.

Какой турнир больше всего запомнился?

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Я помню каждый: первые соревнования за рубежом, первые соревнования в составе сборной Украины, первый чемпионат мира. Но, наверное - это все-таки первый чемпионат мира. Это было для меня очень большой ступенью вверх.

Спортсмены часто суеверные люди. Есть ли у вас какие-то "счастливые ритуалы" перед соревнованиями?

У меня есть вера. Я верю в Бога, ношу крестик на шее, который для меня много значит, не только по религиозным причинам. Каждый раз снимаю его, целую, и только тогда выхожу на ринг. А дальше уже дело за малым.

Профессинальный спорт в Украине - это возможность хорошо зарабатывать?

В Украине на профессиональном спорте далеко не уедешь. У нас очень много хороших и именитых спортсменов, но не хочется углубляться и говорить о плохом. Хотелось бы большего для Украины и ее спортсменов. Я люблю свою Родину и очень горд представлять Украину по всему миру, поднимать ее флаг.

Как планируйте строить свою карьеру в дальнейшем?

Я хочу оставить свое имя в спорте. Хочу, чтобы мной гордились родные и близкие. Выступать на самых престижных турнирах и подавать пример подрастающему поколению. Мотивировать своими достижениями других.

Что посоветуете тем, кто только решил заняться кикбоксингом? Что нужно молодому спортсмену, чтобы повторить ваш успех?

Найти себя, верить в свой успех, ставить для себя задачи и не думать о плохом. Начать делать, а не говорить. Я всегда готов подсказать и научить, пусть обращаются.

Есть ли у вас еще стремление или мечты, которые вы хотите осуществить в ближайшей 5-10 лет?

Я хочу открыть свой спортивный зал, а то и несколько. Не только в Украине. Обещал папе с мамой машины, вот думаю скоро куплю. Я думаю пора бы задуматься и о собственной семье. Построить дом, посадить дерево и вырастить чемпиона.

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