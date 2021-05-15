5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи

15 мая в всем мире отмечают День семьи. Его ввели 20 сентября 1993 в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

"Из семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Она является источником любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек", - объясняют в организации .

Gazeta.ua предлагает читателям подборку семейных фильмов, различные рейтинги определяют как лучшие для семейного просмотра.

1. Мысли о свободе - США - 2005 год

Кадр с фильма "Мысли о свободе"

Двенадцатилетний Ксан находит детеныша гепарда и выхаживает его в домашних условиях. Однако будучи от природы диким животным, гепард не мог всю жизнь оставаться в неволе, поэтому Ксан решает выпустить лучшего друга на свободу и вместе с ним сам убегает из дома. На пути мальчика ждут испытания, среди которых суровая африканская жара, голод, дикие животные и местные браконьеры.

2. Александр и ужасный, ужасный, плохой, очень плохой день - США - 2014

Двенадцатилетнего Александра постоянно преследуют неудачи. Сначала старший брат разослал его отфотошопленные фотографии всем одноклассникам, потом он едва не сжег школу на уроке химии, старшеклассники издеваются над ним, долгожданная вечеринка срывается, а самая красивая девочка в классе совсем не обращает внимания. Накануне своего дня рождения, Александр загадывает желание, чтобы хоть раз окружающим пришлось почувствовать его проблемы. Желание сбывается и уже с утра у счастливого семейства все начинает идти наперекосяк.

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3. Белль и Себастьян - Франция - 2013

Фильм рассказывает о сироте Себастьяниа, который заблудился в Альпах и уже потерял надежду вернуться домой. На пути он встречает дикую собаки Белль, которая помогает ему найти дорогу в родное село. Однако местные считают собаку угрозой своему хозяйству и начинают охотиться на нее.

4. Маленький Николя - Франция, Бельгия - 2009

Николя, который живет в обычной семье, ходит в среднюю школу, и как все ребята в его возрасте любит похулиганить. Компанию ему составляют пятеро друзей, один из которых сообщает, что родители скоро подарят ему маленького братика. Николя, как единственного ребенка в семье, пугает даже одна мысль о том, что и его родители когда-нибудь преподнесут и ему подобный "сюрприз".

5. Энни - США - 2014

Кадр с фильма "Енни"

Энни живет в сиротском приюте для девочек, которым руководит суровая Мисс Ханиган. Под видом благотворительности алчная хозяйка приюта наживается на своих подопечных.

Однажды семилетняя Энни, гуляет по центру города без присмотра и попадает под колеса автомобиля. За рулем оказывается местный миллионер, который хочет стать мэром города. Понимает, что показная дружба с девочкой из неблагоприятного района повысит его шансы на выборах и оформляет опекунство над Энни.

Анонсировали программу 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость" . В этом году покажут до 200 кинокартин. Программа сохранит традиционные блоки - международный конкурс из трех частей, то есть студенческие, короткометражные, полнометражные первые дебютные ленты; национальный конкурс короткого метра; конкурс Sunny Bunny; конкурс кино для детей с детским жюри Molodist Teen Screen.