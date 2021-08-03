4 августа церковь чтит святую, названную грешницей и дочь, которую возжелал отец

4 августа православная церковь византийского обряда молитвенно чтит святую равноапостольнуюу Марию Магдалину.

Мария была родом из города Магдалы. Сирота, жила вместе с сестрой Мартой и братом Лазарем. По евангельскому преданию, иудейские старейшины поймали ее в прелюбодеянии и хотели убить, забросав камнями. Однако чтобы соблазнить Иисуса Христа, привели к Марию к нему. Христос на то ответил им: "Кто из вас без греха - пусть первый бросит в нее камень".

Тогда фарисеи начали отходить от нее, пока не осталось ни одного. Тогда Христос простил ей грехи, говоря: "Где же те, женнщина, что тебя обжаловали? Никто ли не осудил тебя? Она ответила: никто, Господи. Иисус сказал ей: не осуждаю и я тебя, иди, но уже не греши".

Автор: vseikony.ru 4 августа молитвенно почитают равноапостольную Марию Магдалену

После того, как Иисус изгнал из Марии семь бесов, она изменила свою жизнь, стала его верной ученицей, одной из лучших друзей. Он гостил у нее дома, а она очень внимательно слушала учение Иисуса и выполняла его. Также, когда умер ее брат Лазарь - Иисус воскресил его из мертвых.

Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты славы, но и в момент наибольшего унижения на Голгофе. Даже тогда, когда Христа покинули почти все ученики.

После того, как Иисуса похоронили в пещере, воскресного дня Мария вместе с другими женщинами ушла в могилу Спасителя, чтобы помазать его тело ароматным миром. Этих женщин так и называют - мироносицы. Когда, не найдя тела Спасителя, Мария со слезами выходила из гробницы, ей явился воскресший Христос, повелел идти к апостолам и сказать им радостную весть.

Когда апостолы разошлись из Иерусалима проповедовать во все концы мира, вместе с ними пошла и Мария Магдалина. Как повествует предание, она проповедовала в Риме наравне с апостолами и вошла в историю Церкви, как равноапостольная. Из Рима уже в летних годах Мария переселилась в Ефес, где трудился святой апостол Иоанн. Согласно преданию, именно по ее словам апостол написал 20-ю главу своего Евангелия. В Эфесе Мария Магдалина и завершила свой земной путь.

Святую Марию Магдалину считают покровительницей проповедников, преподавателей и соцработников. В молитвах к ней просят усиления веры, смирения, добродетельности, смелости, помощи во время гонений, а также исцеление от беснования, и блудной страсти.

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Также 4 августа молитвенно почитают святую мученицу Маркеллу Хиосскую, жившую в III веке.

Автор: crkvenikalendar.com Маркелла Хиосская

Была родом из деревни на острове Хиос. Ее мать умерла, и девочку воспитал отец. Маркелла росла и столь приуспела в добродетели, что ее тело сияло от безграничной чистоты души. Не в состоянии соблазнить благочестивую девушку, дьявол соблазнил ее отца.

Убегая от отца, вожделевшего собственную дочь, Маркелла оказалась на берегу моря. Раненая и обессиленная, молилась, чтобы земля спрятала ее. Камни расступились и поглотили ее по пояс. Не в состоянии достать дочь, отец отсек ей голову и бросил в море.

После того со скалы начал вытекать ручей с прозрачной чудодейственной водой, на камнях оставляет красный след. Эту воду называют "святой кровью", а камни считают такими, которые лечат болезни. К этому месту происходит паломничество.

В этот же день вспоминают перенесение мощей мученика Фоки (Вертоградаря) из Синопа в Константинополь.

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Автор: st-sophia.org.ua Священномученик Фока Синопийский. Фреска Софии Киевской.

Известно, что святой Фока был образцовым христианином, епископом в городе Синопе в Малой Азии во II веке. На берегу Черного моря разбил вертоград, то есть сад, плоды с которого продавал и с этого жил. Часто помогал бедным - клал посреди пути для бедных плоды из своего сада. В 117 году во время правления императора Траяна за веру во Христа язычники заключили Фоку в тюрьму и после пыток утопили.

Святые мощи мученика Фоки покоятся в городе Вьен во Франции, а сам он стал покровителем всех мореплавателей.

Также 4 августа почитают память святого Кирилла I, партиарха Антиохийского, скончавшегося в 277 году; блаженного Киприана, юродивого, жившего в XVII веке; преподобного Корнилия Переяславского, живший в XVII веке; священномученика иерея Михаила (Накаряков), пресвитера, убитого красноармейцами в 1918 году; священномученика иерея Алексия (Ильинского), прасвитера, скончавшегося в 1931 году в Карагандинском трудовом лагере НКВД.