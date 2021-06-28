30 июня церковь поминает замученных мирных посланников

30 июня чествуют мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Фото: gazetabt.ro

30 июня православная церковь молитвенно чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Краткую историю их жития и мученического подвига предлагает узнать Gazeta.ua.

Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке и были родными братьями. Происходили из знатной персидской семьи. Их отец был язычником, а мать исповедовала христианство. Воспитала сыновей в своей вере, их окрестил пресвитер Евноик. В зрелом возрасте братьев зачислили в армию гиренского царя.

В 362 году персидский монарх Шапур ІІ направил в Константинополь своих послов, чтобы обудить вопросы совместных границ государств с императором Юлианом Отступником. В числе персидской делегации были и три родных брата - Мануил, Савел и Исмаил.

Император Юлиан, отправляясь в путешествие в римской провинции Вифинии в Малой Азии, взял с собой и персидских послов. Прибыв в город Халкедон, в честь языческого праздника император принес жертву римским и богам, а потом устроил пир, к которому пригласил послов. Братья, будучи набожными христианами, не хотели участвовать в языческом празднике. Тогда разгневанный император требовал от них, чтобы они подтвердили заключенный договор принесением жертвы богам. Когда же Мануил, Савел и Исмаил решительно отказались, Юлиан приказал всех трех жестоко мучить.

Мануила, Савела и Исмаила жестоко пытали, затем подвесили на деревьях и подвергли новым пыткам. Напоследок трем братьям отсекли головы мечом. Год спустя, 26 июня 363 года, армия персидского царя Шапура II разгромила армию Юлиана, в битве погиб и сам римский император.

Канонизировали Мануила, Савела и Исмаила вскорости - спустя 30 лет. Их мощи по приказу последнего императора объединенной Римской империи Феодосия Великого перенесли и перезахоронили в Константинополе. На это место возвели церковь имени братьев мучеников.

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Также 30 июня отмечают день святого Анании Новгородского - преподобного Российской православной церкви, иконописца Антониевского Новгородского монастыря. Иконописец писал "дивные иконы многих святых чудотворцев" и так строго исполнял монашеские обеты, что в течение 33 лет ни разу не выходил за ограду православной обители. Скончался преподобный Анания 17 июня (по старому стилю) 1581 год. Антониевский монастырь в Новгороде ликвидировала советская власть в 1920 году.

Уничножила советская власть и новомученика Аверкия Северовостокова, которого также поминают 30 июня. В середине 80-х годов XIX века Аверкия рукоположен в священники. Он 38 лет (до мученической кончины) служил в Иоанно-Златоустовской церкви села Емаши, был также законоучителем земской школы. Убит бойцами советской Красной Армии во время совершения молебна на околоцерковной территории 30 июня 1918 года. Канонизирован в 2000 году решением Архиерейского собора РПЦ.

В этот день поминают также еще двух российских новомучеников. Пелагия (Балакирева) была старостой Троицкого храма в селе Шарапова Московской области, когда ее в 1937 году арестовала советская власть. Обвинили в антисоветской деятельности, приговорили к 8 годам трудового лагеря. Умерла во время отбывания наказания 30 июня 1943. Исповедник Максим (Попов) был священником Ильинсього храма в селе Рябаш в Башкирской АССР. Его по ложному навету обвинили в антисоветской деятельности и репрессировали. Умер в 1934 году в ссылке в Архангельской области. Обоих новомучеников канонизировали в 2000 году.