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среда, 30 июня 2021 05:01

Праздник 30 июня: сегодня вспоминают замученных братьев

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Праздник 30 июня: сегодня вспоминают замученных братьев
30 июня чествуют мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Фото: gazetabt.ro

30 июня православная церковь молитвенно чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Краткую историю их жития и мученического подвига предлагает узнать Gazeta.ua.

Мануил, Савел и Исмаил жили в IV веке и были родными братьями. Происходили из знатной персидской семьи. Их отец был язычником, а мать исповедовала христианство. Воспитала сыновей в своей вере, их окрестил пресвитер Евноик. В зрелом возрасте братьев зачислили в армию гиренского царя.

В 362 году персидский монарх Шапур ІІ направил в Константинополь своих послов, чтобы обудить вопросы совместных границ государств с императором Юлианом Отступником. В числе персидской делегации были и три родных брата - Мануил, Савел и Исмаил.

Император Юлиан, отправляясь в путешествие в римской провинции Вифинии в Малой Азии, взял с собой и персидских послов. Прибыв в город Халкедон, в честь языческого праздника император принес жертву римским богам, а потом устроил пир, к которому пригласил послов. Братья, будучи набожными христианами, не хотели участвовать в языческом празднике. Тогда разгневанный император требовал от них, чтобы они подтвердили заключенный договор принесением жертвы богам. Когда же Мануил, Савел и Исмаил решительно отказались, Юлиан приказал всех трех жестоко мучить.

Мануила, Савела и Исмаила жестоко пытали, затем подвесили на деревьях и подвергли новым пыткам. Напоследок трем братьям отсекли головы мечом. Год спустя, 26 июня 363 года, армия персидского царя Шапура II разгромила армию Юлиана, в битве погиб и сам римский император.

Канонизировали Мануила, Савела и Исмаила вскорости - спустя 30 лет. Их мощи по приказу последнего императора объединенной Римской империи Феодосия Великого перенесли и перезахоронили в Константинополе. На это место возвели церковь имени братьев мучеников.

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Также 30 июня отмечают день святого Анании Новгородского - иконописца Антониевского Новгородского монастыря. Иконописец писал "дивные иконы многих святых чудотворцев" и так строго исполнял монашеские обеты, что в течение 33 лет ни разу не выходил за ограду православной обители. Скончался преподобный Ананий 17 июня (по старому стилю) 1581 года. Антониевский монастырь в Новгороде ликвидировала советская власть в 1920 году.

28 июня начался Петропавловский пост. Он установлен в честь двух наиболее почитаемых апостолов Петра и Павла. Его еще называют Апостольским, Петропавловским или Петровкой. Продолжительность поста различна. Она может составлять от 8 до 42 дней - все зависит от даты начала. Но, есть фиксированная дата завершения поста - 11 июля. Поэтому в 2021 году он продлится 14 дней.

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Дата
30
июня

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