24 июля чествуют святую, которая прославилась местью за мужа

24 июля православная церковь восточного обряда повитает равноапостольную княгиню Ольгу, первую и единственную женщину-правительницу Киевской Руси.

Место и дата рождения святой достоверно неизвестны. Различные версии объединяет разве то, что была она родом из боярской семьи. По одной из версий - родственница князя Олега. Была женой киевского князя Игоря.

После смерти князя Игоря осенью 944 года, княгиня Ольга стала править Киевом от имени своего малолетнего сына Святослава. Пребывала на престоле в 945-962 годах.

В "Повести временных лет" вспоминают четыре мести княгини Ольги древлянам, убившим ее мужа Игоря при сборе ним дани.

Автор: Фото предоставлено историком Дмитрием Гордиенко Миниатюру "Месть древлянам. Сожжение в бане "разместили в Радзивилловской летописи XV века. Изображено уничтожение людей этого племени княгиней Ольгой в 945 году. Так отомстила за убийство мужа князя Игоря

По преданию, после смерти Игоря древляне послали в Киев послов с предложением Ольге стать женой Древлянской князя Мала. Это посольство княгиня живьем похоронила в лодке, которую закопали у ее дворца. Сделав вид, будто согласна на предложение Мала, потребовала в Киев еще одну делегацию. Заманив хитростью, сожгла этих послов древлян в бане.

Под предлогом совершения тризны на месте гибели мужа, Ольга с дружинниками прибыла к землям вблизи древлянской столицы Искоростеня.

Автор: uk.wikipedia.org Четвертая месть Ольги древлянам. Миниатюра из Радзивиловской летописи

Требуя, чтобы вместе с ней и ее дружиной пили и убийцы мужа - якобы по древней языческой традиции и в знак примирения - княгиня выманила из города войско. После совместной тризны, когда древляне потеряли бдительность, Ольга приказала своим дружинникам уничтожить ее врага. Тогда вырезали пять тысяч древлянских мужчин.

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В следующем году Ольга прибыла под стены Искоростеня с численным вийьком, которое год держало город в облози.А затем направила в древлянской столице весть, что хочет примириться, если ей заплатят посильную дань. Якобы, много не потребует - понимая, что запасы опустошены. С каждого двора попросила по трое голубей и трое воробьев.

Удивленные такой щедростью и великодушием, местные радостно выполнили приказ. Поймав птиц, передали их дружинникам. Ночью Ольга приказала своему войску доставать птиц из клеток и привязывать к их лапкам паклу. Другие воины поджигали витили и отпускали птиц. Те летели обратно в город. Вскоре в Искоростене пылал каждая дом. Людей, которые спасаясь от пожара пытались покинуть город, захватили в плен и продали в рабство.

Автор: Фото предоставлено историком Дмитрием Гордиенко Фреска "Княгиня Ольга" украшает стену капеллы дворцового типа в Софии Киевской

Княгиня Ольга провела ряд политических реформ. Ликвидировала древлянское племенное княжение, упорядочила сбор дани, организовав по всей стране княжеские погосты и центры судопроизводства. Во внешней политике поддерживала дружеские отношения с Византией. Ее уважали за мудрость, острый ум и крепкую волю.

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Посетив Византию с целью установления дипломатических отношений, Ольга окрестилась в Константинополе в ночь на 18 октября 957 года. При крещении взяла имя Елена - в честь императрицы Елены, жены византийского императора Константина VII, которая стала крестной матерью киевской княгини.

За время правления Ольги в Киеве строились храмы, княгиня активно проповедовала христианство. Однако, ее планы крестить Русь не были претворены - с приходом к власти Святослава, который не отвергал христианство, но сам оставался убежденным язычником. Крещение Руси совершил внук княгини Ольги - князь Владимир в 988 году.

Православная церковь почитает Ольгу как "начальницу" христианства в Киевской Руси.

Умерла княгиня Ольга 11 июля 969 года. За большую роль в распространении христианской веры Ольгу причислили к лику святой равноапостольной. Произошло это 1547 году.

По новому стилю, память святой чествуют 24 июля.

Ольга первая приняла христианство среди князей Киева. Об ее крещении существует легенда: когда киевская правительница приехала в Царьград с дипломатической миссией, император заметил ее красоту, поэтому решил на ней жениться. Однако, это не входило в планы княгини. Она сказала, что выйдет замуж за императора, но только после того, как примет христианство. А также отметила, что хочет, чтобы именно император был ее крестным отцом. После церемонии, когда властелин вновь напомнил о женитьбе, она ответила: "Может ли дочь жениться с отцом?". Остаток своей жизни княгиня Ольга провела строя христианские церкви и монастыри. Так в Йоакимивському летописи упоминается о строительстве в Киевском Акрополе деревянного храма святой Софии, а в "Повести временных лет" говорится о большом киевский дворце княгини Ольги.