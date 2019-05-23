22-летний Антон Михайлюк нуждается в помощи в борьбе с онкозаболеваниями

22-летний железнодорожник Антон Михайлюк полтора года борется за свою жизнь, в октябре 2017 года ему поставили диагноз лимфома Ходжкина

22-летнему Антону Михайлюку в октябре 2017 был установлен диагноз лимфома Ходжкина.

Лечение юноша проходил в Кировоградском областном онкологическом диспансере, где получил 7 курсов химиотерапии и 40 курсов лучевой терапии, терапии сопровождения и неоднократное переливание крови и тромбоконцентрата. Но болезнь не отступила, поэтому Антон продолжает лечение в Национальном институте рака.

Юноша уже получил несколько курсов химиотерапии, впереди еще продолжение лечения и аутологическая трансплантация костного мозга.

"Единственная наша мечта, чтобы Антон как можно быстрее преодолел страшную болезнь и вернулся к полноценной жизни без боли. Лечение длительное и требует значительных средств, поэтому очень прошу неравнодушных людей поддержать нас материально", - говорит мать юноши Валентина Ярошенко.

После реабилитации Антон иметь значительные шансы на выздоровление.

Реквизиты для помощи:

карта Приват Банка 4149 4978 7363 0380 Михайлюк Антон Андреевич

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