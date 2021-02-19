2020 год установил рекорд по смертности в Украине

Больше всего украинцев умирает от сердечно-сосудистых болезней, в частности, инфарктов и инсультов. Фото: pixabay

В прошлом году в Украине умерли 616 835 граждан.

Такая цифра является крупнейшей за последнее пятилетие, сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

По сравнению с 3 предыдущими годами, избыточная смертность составляла 35 тыс. человек.

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"Наибольшая смертность за последние 3 года зафиксирована в декабре 2020 года - умерло 67 тысяч человек. Предыдущий рекорд установили в ноябре этого же года - 63 тысяч смертей", - написали в сообщении.

Больше всего украинцев умирает от сердечно-сосудистых болезней, в частности инфарктов и инсультов. Также много людей забирают онкоболезни и несчастные случаи. Через коронавирус или его последствия 2020 года умерли 18,5 тыс. человек.

2020 года население Украины уменьшилось на 314,1 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2021 года его численность составляла 41 млн 588 тыс. человек. Кроме этого, 2020 года родились 293 457 детей. 2019-го на свет появились 308 817 украинцев. По данным Госстата, на 100 умерших приходится 48 новорожденных.