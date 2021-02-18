В Украине больше умерших, чем новорожденных - шокирующие данные Госстата

На 100 умерших приходится 48 новорожденных. Фото: pixabay.com

В 2020 году население Украины уменьшилось на 314,1 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2021 года его численность составляла 41 млн 588 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Кроме этого, 2020 года родились 293 457 детей. В 2019 году на свет появились 308 817 украинцев. По данным Госстата, на 100 умерших приходится 48 новорожденных.

Зафиксировали увеличение естественного сокращения численности населения - 323 378 человек в 2020 году, 272 297 человек - в 2019 году.

Также количество прибывших в Украину в 2020 году превысило число выбывших из страны на 9 316 человек.

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Расчет общей численности населения проводили без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Природное и миграционное движение - без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя.

Правительство предложило проводить Всеукраинскую перепись населения с периодичностью раз в 10 лет. Документ направлен в Верховную Раду.