12% украинцев считают, что события в стране разиваются в правильном направлении - SOCIS

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11,9% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении.

Такие данные социологического опроса обнародовал Центр SOCIS.

Согласно данным опроса, 33,2% украинцев считают, что события в государстве развиваются в неправильном направлении, 51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном.

Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились следующим образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором месте - партия "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО "Батькивщина" - 8,1%. За партию "Голос" - 2,5%.

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью face-to-face. Всего были опрошены 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.