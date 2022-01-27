$200 млн Украина будет платить РФ, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 3618
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 612
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 369
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 882
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2709
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1089
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 990
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1206
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2412
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1422
Фото
Все фото
35
30
15
9
3
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (обновлено)
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Украинские воины взялись за ракетные комплексы из Британии
Видео
Все видео
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
За сутки "фантомные патрули" зафиксировали почти тысячу нарушений
Зеленский записал новое видеообращение
Зеленский записал новое видеообращение
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3771
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 153
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 08:30

$200 млн Украина будет платить РФ, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов

  Комментировать
$200 млн Украина будет платить РФ, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов
ФОТО: dw.com

Журналисты расследовали сделку, которая будет стоить Украине огромных средств. В прошлом году в Чернобыле в очередной раз объявили тендер на строительство хранилища для высокоактивных отходов. Сейчас украинские отходы такого типа хранят в России. За это украинцы платят около 200 миллионов долларов в год, поскольку в Украине подобных хранилищ нет.

Однако участниками тендера стали сомнительные фирмы, известные своими скандалами, сообщает "24 канал".

Причастная к народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару "Адамант и Кинтегро" засветилась в скандале с искусственным завышением цены во время строек объектов инфраструктуры в Киеве. Требованиям тендера на строительство хранилища фирма тоже не отвечает, рассказал адвокат Денис Евтющенков.

"Согласно их лицензии на программное обеспечение, эта лицензия продлевается каждый раз, когда поступает проплата за эту лицензию. Они предоставляют подтверждение поступления проплаты, зачисления средств, однако антимонопольный отметил, что в самом договоре отмечается, что в таком случае распространитель предоставитель услуг программного обеспечения выдает новую лицензию. То есть заплатили средства – и вам прислали новую лицензию. Новой лицензии не предоставлено. И я считаю, что это замечание по существу", - отмечает Евтющенков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина больше не будет возить ядерные отходы в Россию

Среди участников тендера есть "Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" – известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Еще один участник тендера, фирма "Нестра", засветился в скандале с ремонтами бюджетных учреждений по завышенным ценам. Несмотря на решение АМКУ отстранить от конкурса "Адамант и Кинтегро" и "Интератоминжиниринг", их снова вернули к участию в закупке. Очередная жалоба "Адамант и Кинтегро" АМКУ рассматривалась 28 января в 12:00.

Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов – не конечная точка их хранения. Конечная станция – геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.

"Уже много лет идет речь о том, что надо как-то начать эти работы, но государственная программа обращения с радиоактивными отходами, которая была в 2007-м году введена в действие, практически не финансировала эти работы, но сейчас создается концепция новой программы. Но, скажем, имея негативный опыт финансирования предыдущей программы, что-то в это не очень верится. Я не знаю, когда оно будет. Может, я и не доживу до этого", - говорит Ольховик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов
Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов 1 Просмотров: 4248
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн 1 Просмотров: 5499
Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Резников
Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Резников Просмотров: 396
Сейчас вы читаете новость «$200 млн Украина будет платить РФ, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 14518
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12465
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 12276
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 10224
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 7749
Общество
Цифры ужасают: коронавирус за сутки "скосил" рекордное количество украинцев
Цифры ужасают: коронавирус за сутки "скосил" рекордное количество украинцев Просмотров: 378
Гороскоп на 28 января: кого будут преследовать богатство и успех
Гороскоп на 28 января: кого будут преследовать богатство и успех
 Просмотров: 702
Почему 28 января украинцы считали крайне опасным днем
Почему 28 января украинцы считали крайне опасным днем Просмотров: 477
Монах прожил в пустыне 91 год
Монах прожил в пустыне 91 год Просмотров: 342
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
Украинка установила рекорд, родив почти 10 м ногтей
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 58309
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть