$200 млн Украина будет платить РФ, если Столар сорвет строительство хранилища ядерных отходов

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Журналисты расследовали сделку, которая будет стоить Украине огромных средств. В прошлом году в Чернобыле в очередной раз объявили тендер на строительство хранилища для высокоактивных отходов. Сейчас украинские отходы такого типа хранят в России. За это украинцы платят около 200 миллионов долларов в год, поскольку в Украине подобных хранилищ нет.

Однако участниками тендера стали сомнительные фирмы, известные своими скандалами, сообщает "24 канал".

Причастная к народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару "Адамант и Кинтегро" засветилась в скандале с искусственным завышением цены во время строек объектов инфраструктуры в Киеве. Требованиям тендера на строительство хранилища фирма тоже не отвечает, рассказал адвокат Денис Евтющенков.

"Согласно их лицензии на программное обеспечение, эта лицензия продлевается каждый раз, когда поступает проплата за эту лицензию. Они предоставляют подтверждение поступления проплаты, зачисления средств, однако антимонопольный отметил, что в самом договоре отмечается, что в таком случае распространитель предоставитель услуг программного обеспечения выдает новую лицензию. То есть заплатили средства – и вам прислали новую лицензию. Новой лицензии не предоставлено. И я считаю, что это замечание по существу", - отмечает Евтющенков.

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Среди участников тендера есть "Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" – известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Еще один участник тендера, фирма "Нестра", засветился в скандале с ремонтами бюджетных учреждений по завышенным ценам. Несмотря на решение АМКУ отстранить от конкурса "Адамант и Кинтегро" и "Интератоминжиниринг", их снова вернули к участию в закупке. Очередная жалоба "Адамант и Кинтегро" АМКУ рассматривалась 28 января в 12:00.

Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов – не конечная точка их хранения. Конечная станция – геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик.

"Уже много лет идет речь о том, что надо как-то начать эти работы, но государственная программа обращения с радиоактивными отходами, которая была в 2007-м году введена в действие, практически не финансировала эти работы, но сейчас создается концепция новой программы. Но, скажем, имея негативный опыт финансирования предыдущей программы, что-то в это не очень верится. Я не знаю, когда оно будет. Может, я и не доживу до этого", - говорит Ольховик.