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вторник, 10 августа 2021 14:40

Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Резников

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Россия готовится разместить ядерное оружие в Крыму - Резников
Резников рассказал о планах России в Крыму. Фото: facebook.com/MReintegration

Украина обеспокоена планами России разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, которые направлены на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", - сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в США.

Именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке и влияет на Балканы.

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"Сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2, в результате реализации которого три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска", - сказал Резников.

Кроме того, по его словам, важно расширить безопасный пакет для Украины, в частности через развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений.

Россия должна прекратить незаконные действия и решения, в частности по закрытию части акваторий Черного моря и, среди прочего, выплатить соответствующую компенсацию Украины.

В апреле 2021 года Россия перекрыла часть Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военно-морских кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. РФ "незаконно ведет себя на море", блокируя коммерческое судоходство и препятствуя военно-морским суднам, говорится в заявлении украинской делегации в ООН по вопросам поддержания международного мира и безопасности на море.

Украинская делегация обращает внимание членов Совбеза на многочисленные вопиющие нарушения Россией прав Украины, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву и других международных норм и принципов.

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