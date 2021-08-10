Украина в ООН требует от РФ прекратить незаконные действия на море и выплатить компенсацию

Россия должна прекратить незаконные действия и решения, в частности по закрытию части акваторий Черного моря и, среди прочего, выплатить соответствующую компенсацию Украины.
В апреле 2021 года Россия перекрыла часть Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военно-морских кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. РФ "незаконно ведет себя на море", блокируя коммерческое судоходство и препятствуя военно-морским суднам, говорится в заявлении украинской делегации в ООН по вопросам поддержания международного мира и безопасности на море.
Украинская делегация обращает внимание членов Совбеза на многочисленные вопиющие нарушения Россией прав Украины, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву и других международных норм и принципов. Россия, в частности, незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои морские права в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, эксплуатировала суверенные ресурсы Украины в этих водах в собственных целях.
Россия усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, в частности, путем увеличения количества военно-морских судов, в том числе способных нести ядерное оружие.
"Россия должна прекратить свою агрессию против Украины, восстановить уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили украинская делегация.
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Оккупированый Крым превратится для России с "чемодана без ручки" на "неподъемный груз", заявил министр МИД Дмитрий Кулеба.
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