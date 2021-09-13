Вернуться в сладкое прошлое: женщина коллекционирует обертки от шоколадок

Фото: Фото предоставила Светлана Палюшок

67-летняя Светлана Палюшок из Львова с детства собирает коллекцию шоколадных оберток.

Сейчас у нее более 7 тыс. экземпляров. Единственная в мире, кто собирает миниатюры - обертки маленьких шоколадок от 4 г до 30 г.

Gazeta.ua женщина рассказала, как все начиналось.

"Любила обертки, потому что со сказочными героями. И приятно выглядели. Первый альбом с обертками у меня с 1965 года. С тех пор каждый новый год встречала с новым альбомом. От старшей сестры есть самая старая обертка в коллекции - шоколад фабрики" Большевик" во Львове 1953 года. Кто где ездил, мне всегда привозили обертки. Я ставила условия: их шоколад, а моя обертка. Сегодня к этому увлечению отношусь взрослее", - говорит женщина.

Светлана Палюшок начинала хранить обертки в альбомах для рисования.

"Сначала просто их туда вклеивала. Потом появились файлы. Я вкладывала в файл на бумагу и листала в альбоме как книгу. Стало мало шкафов дома, переносила из одного в другой. Тогда взяла все альбомы и рассортировала по фабрикам. Так легче стало сравнивать, например, чем отличаются обертки одной фирмы в разные годы. Есть альбом, посвященный оберткам от конфет. Остановилась, когда они стали не бумажные, а целлофановые".

Сравнивая обложки старые и современные, коллекционер отмечает, что теперь все похожи.

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"Когда-то обертки были интересные, сказочные. А сейчас все одинаковые. Заметила, что у них нет интересной тематики. Обертка с видами страны или литературными героями, мультфильмами, была бы познавательной для детей и не только. Еще же есть возможность на обертках рассказывать сказку или виртуально показать достопримечательности Украины или других стран".

Павел Войтко из поселка Турийск на Волыни собрал уникальную зоологическую коллекцию - насекомые, птицы, рыбы, змеи, ящерицы, лягушки, моллюски, окаменелые породы и прочее. Мужчина коллекционирует экспонаты более 40 лет, начал еще в детстве.