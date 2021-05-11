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вторник, 11 мая 2021 09:51

Лягушки, моллюски, бабочки: мужчина 40 лет собирает зоологическую коллекцию
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Коллекционер собирает экспонаты с детства
Фото: Фото предоставил Павел Войтко
Коллекционер собирает экспонаты с детства
Коллекционер собирает экспонаты с детства
Коллекционер собирает экспонаты с детства
Коллекционер собирает экспонаты с детства

Павел Войтко из поселка Турийск на Волыни собрал уникальную зоологическую коллекцию - насекомые, птицы, рыбы, змеи, ящерицы, лягушки, моллюски, окаменелые породы и прочее.

Мужчина коллекционирует экспонаты более 40 лет, начал еще в детстве. Он рассказал для Gazeta.ua с чего все началось.

"Каждая находка имеет свою историю и уникальность. Люблю это все, оно важно, потому что пришло ко мне при определенных обстоятельствах. Коллекцию начал формировать в 5 лет. Собирал листочки и ломал. Первый экспонат - бабочка капустница. Родители отругали за то, что поймал ее, сказали, что ето вред природе. Постоянно были на пути какие-то препятствия. Делал перерыв в коллекционировании на армию, создавал семью ", - рассказывает.

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Коллекционер сохраняет экспонаты в частном помещении, которое купил для бизнеса. Сколько экспонатов неизвестно, так как счет постоянно меняется.

"У меня более 50 этимологических коробок насекомых размером 40 на 50. Я вообще сначала занимался только насекомыми с научной целью, но очень этого не рассказывал. Как-то учительница сына попросила показать детям. Согласился и увидел их впечатляющую реакцию. Тогда я что-то докупил, чтобы им было еще интереснее. Так начали приходить местные школы. За это никаких денег не беру ".

Павел Войтко получает новые экспонаты постоянно, обмениваясь с единомышленниками по всей Украине.

"Очень много материала сохраняется на ватных матрасиках. Его еще не проработали ученые, исследующие мою коллекцию. Я собираю определенную группу насекомых и отправляю фото специалисту, который именно ею занимается. Он определяет и идентифицирует это. Тогда делаю этикетки и расставляю в коллекцию. Еще есть много материалов, например, группа жуков, для которых в Украине нет специалиста. Их тысячи и до сих пор не проработаны ".

Страны-члены Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии признать высушенных мучных червей - личинок хрущака мучного - как новую пищу. После незначительных законодательных изменений еда с этими насекомыми появится в продаже.

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Дата
11
мая

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