Евросоюз впервые позволил употреблять в пищу насекомых

Евросоюз разрешил употреблять в пищу червей. Фото: Сегодня

Страны-члены Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии признать высушенных мучных червей - личинок хрущака мучного - как новую пищу.

После незначительных законодательных изменений еда с этими насекомыми появится в продаже, сообщает Европейская комиссия.

Свое предложение Еврокомиссия основывала на заключении Европейского агентства по безопасности продуктов питания, которое подготовило в ноябре 2020 года. Там признали безопасным употребление в пищу высушенной личинки насекомого Tenebrio molitor, известной как хрущак мучной.

В общем личинка хрущака мучного "безопасна для употребления в пищу", говорится в заключении агентства. В то же время там предостерегают о возможных аллергических реакциях на белки животного происхождения или другие вещества, которые могут содержаться в червях, например глютен.

Сейчас Европейское агентство по безопасности продуктов питания рассматривает еще 11 заявок на одобрение новой пищи - речь идет о, например, съедобных насекомых (в частности сверчков и саранчу) и еду из трав и водорослей.

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Сейчас рынок съедобных насекомых в Евросоюзе небольшой, но после первого в истории блока одобрения насекомых в пищу он может возрасти. Одно из исследований в 2020 году прогнозировало, что глобальный рынок съедобных насекомых может составлять 4,6 миллиарда долларов до 2027-го.