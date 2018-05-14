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вторник, 15 мая 2018 02:24

В сети показали армию Карпатской Украины на фото 1939 года
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Историк Владимир Вьятрович нашел уникальные фотографии 1939 года, на которых видно войско Карпатской Украины.

Фото хранились в коллекции архива Украинского научного института Гарвардского университета, сообщает "Историческая правда".

Генерал-чотар УГА, член военной референтуры Провода украинских националистов В.Курманович на балконе здания Главной Команды во время проведения ІІ краевого съезда Карпатской Сечи в Хусте 19 февраля 1939.
Фото: Kalenik Lessiuk Papers
Министр обороны Карпатской Украины Степан Клочурак (слева) вместе с президентом Карпатской Украины Августином Волошиным.
Члены Карпатской Сечи в строю. Второй слева Александр блестит («Гайдамака»). Февраль, первая половина марта 1939 Хуст.
Колонна карпатских сечевиков марширует у здания Главной Команды Карпатской Сечи в Хусте перед отправкой на фронт. 14-15 марта 1939 г.
Петр Лысюк (с фотоаппаратом) на улице в Хусте. Незадолго перед гибелью 14 марта 1939 г.

Автор фотоиллюстраций - Каленик Лысюк. Его настоящее имя - Василий Лепикаш, он был общественным деятелем, коллекционером и меценатом, деятелем Украинской Народной республики. В 1923 году он эмигрировал в США.

Лысюк финансово поддерживал Музей освободительной борьбы Украины в Праге, Украинский институт в Берлине, Украинский хозяйственную академию в Подебрадах. В 1932 г. Он оплатил адвокатскую защиту членов ОУН Василия Биласа и Дмитрия Данилишина.

В начале 1939 года Каленик Лысюк вместе со своим сыном Петром прибыл в Закарпатье, чтобы стать свидетелем важных исторических событий, которые происходили здесь. Он решил снять фильм о становлении Карпатской Украины.

Лысюк сделал уникальные фото и киносъемки, в частности провозглашения Соймом независимости Карпатской Украины 15 марта 1939 года. Но вскоре произошла трагедия - в одном из боев погиб его сын Петр.

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После завоевания Карпатской Украины венграми, он продолжил работу над своим фильмом в Словакии. Здесь через несколько месяцев он провел реконструкции закарпатских событий. Интересно, что их участниками были реальные воины Карпатской Сечи, которые выжили после мартовских боев с венграми.

Подготовка фильма "Трагедия Карпатской Украины" завершена в 1942 году в киностудии Василия Авраменко в Нью-Йорке.

В фонде "Kalenik Lessiuk Papers" сохранилось более 200 негативов и фотографий, сделанных в феврале-марте 1939 года на Закарпатье и апреле того же года в Словакии.

Фотографии идентифицировал Александр Пагиря, историк, исследователь Карпатской Украины.

15 марта 1939 года первое заседание Сойма в Хусте провозгласило независимость Карпатской Украины и приняло Конституцию. Основной закон постановил, что официальным названием государства является Карпатская Украина, государственное устройство - президентская республика, государственный язык - украинский. Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый флаг и гимн "Ще не вмерла Украина". Гербом стал красный медведь на левом серебряном полуполе и четыре синие и три золотые полосы в правом полуполе и трезубец с крестом на среднем зубе.

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