В сети показали армию Карпатской Украины на фото 1939 года

Историк Владимир Вьятрович нашел уникальные фотографии 1939 года, на которых видно войско Карпатской Украины.

Фото хранились в коллекции архива Украинского научного института Гарвардского университета, сообщает "Историческая правда".

Фото: Kalenik Lessiuk Papers

Автор фотоиллюстраций - Каленик Лысюк. Его настоящее имя - Василий Лепикаш, он был общественным деятелем, коллекционером и меценатом, деятелем Украинской Народной республики. В 1923 году он эмигрировал в США.

Лысюк финансово поддерживал Музей освободительной борьбы Украины в Праге, Украинский институт в Берлине, Украинский хозяйственную академию в Подебрадах. В 1932 г. Он оплатил адвокатскую защиту членов ОУН Василия Биласа и Дмитрия Данилишина.

В начале 1939 года Каленик Лысюк вместе со своим сыном Петром прибыл в Закарпатье, чтобы стать свидетелем важных исторических событий, которые происходили здесь. Он решил снять фильм о становлении Карпатской Украины.

Лысюк сделал уникальные фото и киносъемки, в частности провозглашения Соймом независимости Карпатской Украины 15 марта 1939 года. Но вскоре произошла трагедия - в одном из боев погиб его сын Петр.

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После завоевания Карпатской Украины венграми, он продолжил работу над своим фильмом в Словакии. Здесь через несколько месяцев он провел реконструкции закарпатских событий. Интересно, что их участниками были реальные воины Карпатской Сечи, которые выжили после мартовских боев с венграми.

Подготовка фильма "Трагедия Карпатской Украины" завершена в 1942 году в киностудии Василия Авраменко в Нью-Йорке.

В фонде "Kalenik Lessiuk Papers" сохранилось более 200 негативов и фотографий, сделанных в феврале-марте 1939 года на Закарпатье и апреле того же года в Словакии.

Фотографии идентифицировал Александр Пагиря, историк, исследователь Карпатской Украины.

15 марта 1939 года первое заседание Сойма в Хусте провозгласило независимость Карпатской Украины и приняло Конституцию. Основной закон постановил, что официальным названием государства является Карпатская Украина, государственное устройство - президентская республика, государственный язык - украинский. Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый флаг и гимн "Ще не вмерла Украина". Гербом стал красный медведь на левом серебряном полуполе и четыре синие и три золотые полосы в правом полуполе и трезубец с крестом на среднем зубе.