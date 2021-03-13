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суббота, 13 марта 2021 18:47

В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
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В Чернобыле "просыпаются" реки
Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
В Чернобыле "просыпаются" реки
В Чернобыле "просыпаются" реки
В Чернобыле "просыпаются" реки

С наступлением теплой погоды в Чернобыле начали "просыпаться" реки. Лед, который зимой был прочным, начинает темнеть, покрываться трещинами и бурыми пятнами. Ближе к берегу, или же там, где с глубины поднимается течение, прорываются первые весенние ручьи.

Фото явления разместили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

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"Еще немного и весенняя вода поднимет лед, разломает ее на огромные куски и меньше глыбы. Тогда они медленно, а потом все быстрее и быстрее подвинут вниз, с грохотом накапливаясь друг на друга. Река освобождает русло в ожидании ледохода и наводнения", - указали работники заповедника.

Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.

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