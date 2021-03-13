В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

С наступлением теплой погоды в Чернобыле начали "просыпаться" реки. Лед, который зимой был прочным, начинает темнеть, покрываться трещинами и бурыми пятнами. Ближе к берегу, или же там, где с глубины поднимается течение, прорываются первые весенние ручьи.

Фото явления разместили на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах сняли движение огромной лавины

"Еще немного и весенняя вода поднимет лед, разломает ее на огромные куски и меньше глыбы. Тогда они медленно, а потом все быстрее и быстрее подвинут вниз, с грохотом накапливаясь друг на друга. Река освобождает русло в ожидании ледохода и наводнения", - указали работники заповедника.

Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.