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пятница, 05 марта 2021 08:42

Как пережили лютую зиму животные из Чернобыля: показали фото
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Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно. Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли.

Об этом передали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике на странице в Facebook.

Также ученые не заметили и крайне обессиленных животных.

Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно
Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Животные в Чернобыльской зоне отчуждения перенесли эту зиму с ее морозами и обильными снегопадами непросто, но в целом удовлетворительно
Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли
Специалисты заповедника отметили, что ни олени, ни дикие коровы с голоду не погибли

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"Травоядные коровы, лошади, олени вынуждены были добывать пищу из-под снега. Но если лошади и олени способны разгребать снег копытами, то коровы и быки не могут стоять на трех ногах, а потому разгребают снег мордой, а это не очень удобно. Вот лоси, с длинными ногами и рационом с гиллячкового корма, чувствовали себя очень комфортно ", - говорится в заметке.

К таким выводам пришли ученые, проанализировав немало следов копытных на заповедной территории. В то же время ученые признали, что животные иногда голодали, а количество выделенных экскрементов в сутки была меньше, чем обычно.

Как рассказали в заповеднике, животные специально накапливают на зиму запасы жира, что позволяет им без особых проблем пережить сложную зиму. Так, жир является не только защитой от холода, но и эффективным обогревателем тела, который способен при распаде выделять много тепла.

"Те, кто вышел из зимовки с запасами жира, весной будет питаться меньше. Истощенные, несколько худые животные, молодежь и беременные самки после снеготаяния будут, напротив, активно питаться, набирать вес", - отметили специалисты.

Как рассказали в заповеднике, животные специально накапливают на зиму запасы жира, что позволяет им без особых проблем пережить сложную зиму. Так, жир является не только защитой от холода, но и эффективным обогревателем тела, который способен при распаде выделять много тепла.

"Те, кто вышел из зимовки с запасами жира, весной будет питаться меньше. Истощенные, несколько худые животные, молодежь и беременные самки после снеготаяния будут, напротив, активно питаться, набирать вес", - отметили специалисты.

Пользователи сети в шутку отмечают, что "надо брать пример с дикого рогатого скота и также избавляться жировых запасов", на что ученые заповедника признают: у людей жир тоже есть, но "работает иногда некорректно". Также в комментариях к посту расхваливают одичавших коров за крутость, и лошадей Пржевальского - мол, "не все домашние лошади могут похвастаться такой формой после зимы".

Ученые впервые успешно клонировали дикую лошадь по ДНК 40-летней давности, чтобы спасти редкий вид от исчезновения. Ученые успешно клонировали лошадь Пржевальского - последнюю в мире породу действительно диких лошадей. Жеребец Курт родился от суррогатной матери, домашней кобылы, 6 августа в ветеринарной клинике в Техасе.

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