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четверг, 10 сентября 2020 17:10

Коня клонировали для спасения вида

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Коня клонировали для спасения вида
Жеребец Курт / Revive and Restore

Ученые впервые успешно клонировали дикую лошадь по ДНК 40-летней давности, чтобы спасти редкий вид от исчезновения.

Ученые успешно клонировали лошадь Пржевальского - последнюю в мире породу действительно диких лошадей. Жеребец Курт родился от суррогатной матери, домашней кобылы, 6 августа в ветеринарной клинике в Техасе. ДНК для клонирования взяли еще в 1980-м. Об этом пишет The Daily Mail.

Лошадей Пржевальского практически не осталось в дикой природе - живут только в зоопарках и заповедниках. Есть около 2000 лошадей этого вида.

Последнюю дикую лошадь Пржевальского видели в дикой природе в 1969-м.

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"Это рождение расширяет возможности генетического спасения видов, находящихся на грани исчезновения. Современные репродуктивные технологии, включая клонирование, могут спасти виды и позволить нам восстановить генетическое разнообразие, которое в противном случае со временем потеряем", - сказал директор по возрождению и восстановлению видов Райан Пелан.

"Жеребец Курт полностью здоров и способен к размножению. Он бьется головой и копытами, когда его территория ставится под сомнение, а также требует молока от суррогатной матери", - говорит ведущий научный Шон Уолкер.

Это последний вид лошадей, которых никогда не одомашнили. Охота, уничтожение естественного ареала обитания и конкуренция со стадами привели к тому, что популяция этих лошадей резко сократилась после Второй мировой войны.

В Украине они живут в "Аскании-Нове" и акклиматизированы в Чернобыльской зоне отчуждения.

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10
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