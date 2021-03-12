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пятница, 12 марта 2021 15:59

В Карпатах сняли движение огромной лавины

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В Карпатах на территории Национального природного парка "Синевир" сошла огромная лавина. Это явление попало на фото.

"Вчера в урочище Сухар, что на территории национального природного парка "Синевир", работники учреждения зафиксировали на фото лавину", - сообщила пресс-служба национального парка Facebook.

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Спасатели просят туристов не подниматься в горы из-за сложных погодных условий.

"Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - добавили в национальном парке.

Автор: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir
  В Карпатах сошла огромная лавина
В Карпатах сошла огромная лавина
Автор: facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir
  В Карпатах сошла огромная лавина
В Карпатах сошла огромная лавина

Вследствие схода снежной лавины в субботу вблизи популярного горнолыжного курорта на западе Канады погиб один человек. Погибший отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежная лавина. Пытаясь убежать от неё, они попали под другую лавину.

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