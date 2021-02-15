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понедельник, 15 февраля 2021 04:29

В Канаде сошла смертельная лавина

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В Канаде сошла смертельная лавина
Погибший отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежая лавина. Фото: Pixabay

Вследствие схода снежной лавины в субботу вблизи популярного горнолыжного курорта на западе Канады погиб один человек.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"45-летний мужчина погиб из-за схода лавины вблизи Вислера в провинции Британская Колумбия", - говорится в материале.

Отмечается, что погибший отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежная лавина. Пытаясь убежать от неё, они попали под другую лавину. Хотя сноубордиста нашли всего через 45 минут после того, как его засыпало, он погиб от полученных травм.

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