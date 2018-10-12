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суббота, 13 октября 2018 03:28

Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
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Фото: Amos Chapple

Остатки одного из самых трагических проектов ГУЛАГа Трансполярная магистраль в арктической российской пустыне в разрухе.

Строительство трансполярный магистрали, которая должна была соединять города, расположенные за Полярным кругом Чум и Игарка начали 1947 году. Идейным вдохновителем масштабного строительства был Сталин. Строили железную дорогу 80 тыс. узников ГУЛАГа, передает Радио Свобода.

Железнодорожное полотно планировали построить длиной 1297 км, а потратить на проект - 42 млрд рублей.

Дорога была стратегическим объектом, которая имела целью облегчить экспорт никеля Норильске и соединить глубоководные морские порты Игарка и Салехард с материковой российской железнодорожной сетью.

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Заключенные строили дорогу в нечеловеческих условиях: зимой, строительство было затруднено крайне низкими температурами, вечной мерзлотой и нехваткой продуктов питания. Летом - на пути были заболоченная местность, инфекционные заболевания, насекомые.

Жили строители в бараках, более 40 человек в каждом. Рабочий день составлял более 15 часов.

В общем, во время строительства трансполярный магистрали погибли тысячи заключенных. Официальных данных - до сих пор нет.

Строительство магистрали завершили в 1953 году, после смерти Сталина. Как выяснилось - проект была не рентабельным, не хватало материалов для строительства.

За 6 лет удалось построить 698 км железной дороги, которая сейчас заброшена. В 1960 году в одноименной заметке в издании "Известия" проект впервые назвали "Дорогой Смерти".

Ранее показали как австрийский император гостил в украинцев.

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