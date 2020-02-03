"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы

Фото: ВВС

Лента "Паразиты", которую шесть раз номинировали на "Оскар-2020", показала историю бедной южнокорейской семьи, которая живет в крошечном темном полуподвальном помещении.

И хотя фильм художественный, жилье бедняков - реально. Такие помещения называют "банджихами", в них живут тысячи молодых корейцев, сообщили в ВВС.

Банджиха - это исторические помещения, которые начали появляться во время конфликта между Северной и Южной Кореей.

В 1968 году северокорейские коммандос проникли в Сеул чтобы убить президента Южной Кореи Пак Чон Хи. Покушения помешали, однако напряжение между Кореями выросла. Тогда же северокорейские агенты устроили в Южной Корее ряд терактов.

Судя по всему, в 1970 году правительство Южной Кореи потребовал от строителей, чтобы все новые малоэтажные многоквартирные дома должны подвалы. Те служили бы бункерами в случае чрезвычайных ситуаций в стране.

Сначала аренда таких помещений была незаконной. Но во время жилищного кризиса 1980-х, когда в столице не хватало жилья, правительство должно было легализовать эти подвалы для проживания.

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Поэтому полуподвальные квартиры стали доступной ответом на растущие цены на жилье.

Сейчас ежемесячная арендная плата составляет около 540 тыс.корейских вон - это около 453 долларов США.

Цвет слоновой кости в интерьере остается актуальным независимо от частой смены модных направлений в мире дизайна. Айвори - второе название элегантного оттенка. Он подходит для любого помещения в квартире и стиля. От классики и заканчивая ультрасовременными решениями.