 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 1188
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1026
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5265
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1278
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2520
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1566
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1602
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18486
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5319
Фото
Все фото
11
26
10
22
6
&quot;Паразиты&quot;: показали, как живут бедные корейцы
"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
&quot;Ехал на месяц, попал на три&quot;: ученый рассказал о жизни на украинской станции &quot;Академик Вернадский&quot;
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
&quot;Могут ехать без электричества до 20 км&quot; - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
Видео
Все видео
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Рассмотрение закона о люстрации: под Конституционным судом собираются люди
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 378
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3141
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25966
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 909
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 15:17

"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
11

1 Комментировать

Так живут люди в Сеуле
Фото: ВВС
Так живут люди в Сеуле
Так живут люди в Сеуле
Так живут люди в Сеуле
Так живут люди в Сеуле

Лента "Паразиты", которую шесть раз номинировали на "Оскар-2020", показала историю бедной южнокорейской семьи, которая живет в крошечном темном полуподвальном помещении.

И хотя фильм художественный, жилье бедняков - реально. Такие помещения называют "банджихами", в них живут тысячи молодых корейцев, сообщили в ВВС.

Банджиха - это исторические помещения, которые начали появляться во время конфликта между Северной и Южной Кореей.

В 1968 году северокорейские коммандос проникли в Сеул чтобы убить президента Южной Кореи Пак Чон Хи. Покушения помешали, однако напряжение между Кореями выросла. Тогда же северокорейские агенты устроили в Южной Корее ряд терактов.

Судя по всему, в 1970 году правительство Южной Кореи потребовал от строителей, чтобы все новые малоэтажные многоквартирные дома должны подвалы. Те служили бы бункерами в случае чрезвычайных ситуаций в стране.

Сначала аренда таких помещений была незаконной. Но во время жилищного кризиса 1980-х, когда в столице не хватало жилья, правительство должно было легализовать эти подвалы для проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художница продала в Instagram "голых" картин на $1 млн

Поэтому полуподвальные квартиры стали доступной ответом на растущие цены на жилье.

Сейчас ежемесячная арендная плата составляет около 540 тыс.корейских вон - это около 453 долларов США.

Цвет слоновой кости в интерьере остается актуальным независимо от частой смены модных направлений в мире дизайна. Айвори - второе название элегантного оттенка. Он подходит для любого помещения в квартире и стиля. От классики и заканчивая ультрасовременными решениями.

Автор: Ярослава Фонина
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 41834
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 33139
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7920
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 7488
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 7389
Фото
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 41861
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
10
 1 Просмотров: 4131
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
22
 Просмотров: 3141
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
6
 1 Просмотров: 2340
Белла Хадид показала поклонникам свои соски
Белла Хадид показала поклонникам свои соски
7
 1 Просмотров: 6867
Больше всего комментируют
7
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
Голосов: 965
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua