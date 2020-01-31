Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна

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Цвет слоновой кости в интерьере остается актуальным независимо от частой смены модных направлений в мире дизайна. Айвори - второе название элегантного оттенка. Он подходит для любого помещения в квартире и стиля. От классики и заканчивая ультрасовременными решениями.

Этот цвет хорошо сочетается со многими оттенками, что значительно упрощает процесс выбора мебели.

Замечательным компаньоном для него станет мокко, светло-бежевый, темно-коричневый с легким желтым оттенком, серо-фиолетовый, сиренево-свинцовый, антрацитовый, серый, цвет голубой гортензии, бледно-оранжевый, терракотовый.

Кремовый айвори гармонирует с серой гаммой оттенков, темно-коричневым, серо-зелеными и серо-синим, сизым, лавандовым, розовым, желтым.

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В дизайне стало модно применять подвесные светильники. Они практичны, функциональны, легко устанавливаются и способны украсить любое помещение. Лидируют среди всех ламп, ведь кроме практической нагрузки несут и эстетическое. Эта группа приборов освещения крепится к потолку с помощью подвесов, которые регулируются по высоте. Они позволяют менять интенсивность и направление освещения. Виды тросов могут быть разными - канаты, цепи, тонкие металлические струны и другие.