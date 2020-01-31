 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 666
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4869
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1116
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2196
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1575
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18081
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5274
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3924
Фото
Все фото
10
19
11
7
25
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Итальянский интерьер впечатляет: назвали 5 обязательных деталей
Итальянский интерьер впечатляет: назвали 5 обязательных деталей
Стекло или камень: как не испортить кухню
Стекло или камень: как не испортить кухню
Никогда не выйдет из моды: подали удачные идеи оформления кухни мрамором
Никогда не выйдет из моды: подали удачные идеи оформления кухни мрамором
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
5 способов изготовления новогодних поделок своими руками
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 333
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2997
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 720
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1413
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25930
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 378
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 00:27

Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна
10

  Комментировать

Цвет слоновой кости подходит под все интерьеры
Фото: yakrobitiremont.pp.ua
Цвет слоновой кости подходит под все интерьеры
Цвет слоновой кости подходит под все интерьеры
Цвет слоновой кости подходит под все интерьеры
Цвет слоновой кости подходит под все интерьеры

Цвет слоновой кости в интерьере остается актуальным независимо от частой смены модных направлений в мире дизайна. Айвори - второе название элегантного оттенка. Он подходит для любого помещения в квартире и стиля. От классики и заканчивая ультрасовременными решениями.

Этот цвет хорошо сочетается со многими оттенками, что значительно упрощает процесс выбора мебели.

Замечательным компаньоном для него станет мокко, светло-бежевый, темно-коричневый с легким желтым оттенком, серо-фиолетовый, сиренево-свинцовый, антрацитовый, серый, цвет голубой гортензии, бледно-оранжевый, терракотовый.

Кремовый айвори гармонирует с серой гаммой оттенков, темно-коричневым, серо-зелеными и серо-синим, сизым, лавандовым, розовым, желтым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский интерьер впечатляет: назвали 5 обязательных деталей

В дизайне стало модно применять подвесные светильники. Они практичны, функциональны, легко устанавливаются и способны украсить любое помещение. Лидируют среди всех ламп, ведь кроме практической нагрузки несут и эстетическое.

Эта группа приборов освещения крепится к потолку с помощью подвесов, которые регулируются по высоте. Они позволяют менять интенсивность и направление освещения. Виды тросов могут быть разными - канаты, цепи, тонкие металлические струны и другие.

yakrobitiremont.pp.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Слоновая кость в интерьере: 10 изысканных примеров дизайна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 27505
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 16515
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 6831
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 6750
Пенсию повысят: на сколько и когда
Пенсию повысят: на сколько и когда 1 Просмотров: 6165
Дом
Металлочерепица Будсервис. Как купить, цены и видео информация
Металлочерепица Будсервис. Как купить, цены и видео информация Просмотров: 45
Срочный вызов аварийного электрика! Услуги электрика в Запорожье
Срочный вызов аварийного электрика! Услуги электрика в Запорожье Просмотров: 45
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 9306
Люстра без лампочек: удобное устройство служит 25 лет
Люстра без лампочек: удобное устройство служит 25 лет
 Просмотров: 243
Итальянский интерьер впечатляет: назвали 5 обязательных деталей
Итальянский интерьер впечатляет: назвали 5 обязательных деталей
11
 1 Просмотров: 7714
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
5
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 926
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua