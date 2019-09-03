Невероятные пейзажи второй по высоте вершины в Татрах

Фото: Анна-Лилия Кокора

Ломницкий Штит вторая по высоте вершина в Татрах, Западных Карпатах. Ее высота 2 633,9 метра. Имеет форму трехгранной пирамиды.

Расположена в Словакии, в 250 километрах от украинского Ужгорода.

На Штите расположена самая высокая в Словакии обсерватория. Действует до сих пор.

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На вершину можно попасть двумя способами - купить билет на фуникулер, цена которого составляет 50 евро с человека. Цена билета зависит и от того, на какой станции путешественник садиться в кабинку. Есть три станции - "нижняя", "старт" и "Скальнате плесо" - высокогорное озеро. Билеты на самую вершину нужно покупать заранее, ведь вершина популярна среди туристов.

Второй способ - подниматься на вершину пешком. Но с этой задачей могут справиться только альпинисты. Находиться на Штите можно не более 50 минут. В здании обсерватории действует ресторан, в котором можно выпить кофе или глинтвейн и попробовать штрудель. Можно и заночевать - действуют два номера для туристов. Цена одного от 680 евро. Бронировать их тоже следует заранее, иногда за полгода или год, ведь такая услуга пользуется большим спросом.

Римско-католическая церковь святого Франциска Ассизского находится в селе Гервартов, что в Словакии. В горном массиве словацких Карпат. Церковь построили в карпатском стиле во второй половине 15 века. Самая старая такого рода церковь в Словакии.