Мужчина показал на фото мистические легенды Японии

Фото: cameralabs.org

Фотограф Хироси Ватанабэ работает с чёрно-белой плёночной фотографией. Творческие искания охватывают множество направленностей – от портретов и снимков местностей до любой человеческой деятельности, вызывающей у него любопытство. В нескольких фотоциклах воплотил интерес к традициям родины. Дал визуальную интерпретацию собранию мистических японских легенд в традиционном жанре кайдан и создав крупноплановые портреты актёров театра кабуки.

Хироси Ватанабэ родился в 1951 году в японском городе Саппоро. Окончил факультет фотографии Нихонского университета. Переехал в Лос-Анджелес, где работал координатором производства телевизионных рекламных роликов. С 2000 года сделал фотографию основным занятием. Выпустил 5 фотокниг. Последняя из них – "Кайдан: истории и сведения о странных вещах". Это визуализация одноимённой книги, которую в 1904 году опубликовал на английском языке переводчик и востоковед Лафкадио Хирн. Это сборник рассказов в традиционном для Японии фольклорном жанре кайдан, призванном испугать слушателя, пишет Cameralabs.

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Серию портретов "Актёры кабуки" фотограф создал, обнаружив в себе тягу к традиционной японской культуре. Фотограф занялся съёмкой портретов актёров театра кабуки из небольших трупп, разбросанных по стране. Многие играют на любительском уровне. Но характерные для многовековой традиции японского театра роскошные костюмы и сложный грим являются неотъемлемой частью постановок. Актёры при полном гриме и в костюмах раскрывались перед объективом больше, чем другие люди, которых он портретировал.

Шведский фотограф Кристер Стрёмхольм первым обратился к вопросам гендера и сексуальности. Он показал своих героев людьми, а не фриками. Его называют отцом шведской фотографии, хотя одну из своих главных серий он сделал в Париже. Стрёмхольм не любил однообразия — в том числе в отношениях. Он любил всех женщин, которых встречал: как выяснилось на бракоразводном процессе, его первая жена изменяла ему с Ингмаром Бергманом, потому что Кристер изменял ей сразу с двумя художницами. Он женился еще три раза. Последний брак со стюардессой был по расчету. Фотограф получил возможность летать по льготному тарифу в любую точку мира, чем воспользовался в полной мере. Потом супруга ему надоела, и Кристер десять лет прожил с художницей Анжеликой Юлнер, которую поменял на актрису Ингалилл Райдберг