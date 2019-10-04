Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции

Фото: birdinflight.com

Шведский фотограф Кристер Стрёмхольм первым обратился к вопросам гендера и сексуальности. Он показал своих героев людьми, а не фриками. Его называют отцом шведской фотографии, хотя одну из своих главных серий он сделал в Париже.

Стрёмхольм не любил однообразия — в том числе в отношениях. Он любил всех женщин, которых встречал: как выяснилось на бракоразводном процессе, его первая жена изменяла ему с Ингмаром Бергманом, потому что Кристер изменял ей сразу с двумя художницами. Он женился еще три раза. Последний брак со стюардессой был по расчету. Фотограф получил возможность летать по льготному тарифу в любую точку мира, чем воспользовался в полной мере. Потом супруга ему надоела, и Кристер десять лет прожил с художницей Анжеликой Юлнер, которую поменял на актрису Ингалилл Райдберг. Она его и похоронила, пишет BIRD IN FLIGHT.

Он отрицал снимок как документ и признавал его как отпечаток личности автора. Стрёмхольм делал сочные, тяжелые изображения, напоминавшие живописные полотна — только черно-белые. Он мотался по миру, снимал на улицах, делал проекты вроде "Детей Хиросимы" или "Ликов смерти". Но главным его трудом стала фотолетопись жизни трансвеститов и транссексуалов в парижских кварталах сексуальных развлечений — Белая площадь и площадь Пигаль. Серия, которой он посвятил 9 лет своей жизни, вылилась в книгу Les Amies de Place Blanche.

Фотограф поселился со своими новыми знакомцами на одном этаже в дешевом отельчике и начал с ними почти семейную жизнь.

"Эти прекрасные женщины были рождены мужчинами. Они жили здесь же, в окрестностях Белой площади, работали в кабаре, пели, танцевали и показывали стриптиз. Они не лезли за словом в карман и отвечали на любое ворчание проходящих мимо. У них было острое и не слишком сдержанное чувство юмора. Они зарабатывали 60 франков в день, достаточно, чтобы заплатить за еду и комнату в отеле, но недостаточно для операции за 40 тысяч. Улица была их единственной надеждой. Проституция была частью жизни района. Способом выжить. Вот куда я приехал в 1959 году. Там я поселился и начал рассказывать о жизни, которую делил с транссексуалами. Мы вели ночную жизнь — сообща", - писал фотограф.

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Новые подруги Кристера вызывали в нем смешанные чувства. Он обожал женщин. Старался не пропускать ни одной приглянувшейся дамы. А тут дамы, рожденные мужчинами, борются за идентичность и занимаются проституцией, чтобы накопить денег и уехать в Касабланку, где можно сделать операцию по смене пола.

Форест Макмаллин, фотограф из Атланты, в своем проекте "День и ночь" исследует сексуальное желание и его взаимосвязь с человеческой личностью. Он снимает отдельных людей и пары в их повседневной жизни и за закрытыми дверями их спален. Слева на фото можно увидеть стандартный образ представителей американского среднего класса. Справа - обнаружить, что те же люди перевоплотились в другие роли: превратились в доминатрикс, любителей бондажа, трансвеститов, свингеров и фурри (психосексуальные субкультуры - Gazeta.ua).