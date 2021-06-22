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четверг, 24 июня 2021 10:01

Коллекционер показал уникальные останки доисторических окаменелостей
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Коллекционер собрал более тысячи древних окаменелостей
Фото: Фото предоставил Александр Сталенний
Коллекционер собрал более тысячи древних окаменелостей
Коллекционер собрал более тысячи древних окаменелостей
Коллекционер собрал более тысячи древних окаменелостей
Коллекционер собрал более тысячи древних окаменелостей

Тернополянин Александр Сталенний собрал колекцию окаменелых останков доисторических животных. Количество экспонатов превышает 1 тыс.

Среди них - окаменелые крабы, скорпионы, рыбы, морские ежи и лилии, кораллы, зубы крокодилов и динозавров, головоногие моллюски и др.

Палеонтологией мужчина интересовался с детства. Многие экспонаты нашел сам на Тернопольщине.

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"Я начал интересоваться палеонтологией в семь лет, когда впервые увидел в энциклопедии динозавров. Впоследствии появились и первые находки. В обычном гравии, которым посыпали дороги, мы с другом находили окаменелые панцири. Не знали, как это называется, маленькими еще были. С тех пор этим и увлекся", - говорит коллекционер.

Краба "Aethra stalennyii" ученые назвали в честь Александра Сталенного.

"Его до меня еще никто не находил. А я наткнулся в селе Максимовка Збаражского района Тернопольщины. Он в виде небольшого панциря, около пяти сантиметров. Кроме него нашел еще два брюхоногих моллюска. Ученые сделали мне подарок и назвали моим именем. Испанский исследователь удивился, потому что это до сих пор неописанный вид. Всего там нашел еще 15 различных крабов, живущих в наше время".

Полное интервью с Александром Сталенним читайте в журнале "Країна" за 24 июня.

Павел Войтко из поселка Турийск на Волыни собрал уникальную зоологическую коллекцию - насекомые, птицы, рыбы, змеи, ящерицы, лягушки, моллюски, окаменелые породы и прочее. Он коллекционирует экспонаты более 40 лет, начал еще в детстве. Коллекционер сохраняет экспонаты в помещении, которое купил для бизнеса. Сколько их - неизвестно, так как количество постоянно меняется. Павел Войтко получает новые экспонаты постоянно, обменивается с единомышленниками по всей Украине.

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Дата
24
июня

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