Коллекционер показал уникальные останки доисторических окаменелостей

Фото: Фото предоставил Александр Сталенний

Тернополянин Александр Сталенний собрал колекцию окаменелых останков доисторических животных. Количество экспонатов превышает 1 тыс.

Среди них - окаменелые крабы, скорпионы, рыбы, морские ежи и лилии, кораллы, зубы крокодилов и динозавров, головоногие моллюски и др.

Палеонтологией мужчина интересовался с детства. Многие экспонаты нашел сам на Тернопольщине.

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"Я начал интересоваться палеонтологией в семь лет, когда впервые увидел в энциклопедии динозавров. Впоследствии появились и первые находки. В обычном гравии, которым посыпали дороги, мы с другом находили окаменелые панцири. Не знали, как это называется, маленькими еще были. С тех пор этим и увлекся", - говорит коллекционер.

Краба "Aethra stalennyii" ученые назвали в честь Александра Сталенного.

"Его до меня еще никто не находил. А я наткнулся в селе Максимовка Збаражского района Тернопольщины. Он в виде небольшого панциря, около пяти сантиметров. Кроме него нашел еще два брюхоногих моллюска. Ученые сделали мне подарок и назвали моим именем. Испанский исследователь удивился, потому что это до сих пор неописанный вид. Всего там нашел еще 15 различных крабов, живущих в наше время".

Полное интервью с Александром Сталенним читайте в журнале "Країна" за 24 июня.

Павел Войтко из поселка Турийск на Волыни собрал уникальную зоологическую коллекцию - насекомые, птицы, рыбы, змеи, ящерицы, лягушки, моллюски, окаменелые породы и прочее. Он коллекционирует экспонаты более 40 лет, начал еще в детстве. Коллекционер сохраняет экспонаты в помещении, которое купил для бизнеса. Сколько их - неизвестно, так как количество постоянно меняется. Павел Войтко получает новые экспонаты постоянно, обменивается с единомышленниками по всей Украине.