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воскресенье, 14 октября 2018 03:28

Как за 200 лет изменилась мода на свадебные платья
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Как менялась мода на свадебные платья в течение последних 200 лет
Фото: telegraf.com.ua
Как менялась мода на свадебные платья в течение последних 200 лет
Как менялась мода на свадебные платья в течение последних 200 лет
Как менялась мода на свадебные платья в течение последних 200 лет
Как менялась мода на свадебные платья в течение последних 200 лет

История свадебного наряда невесты насчитывает не одну сотню лет.

Мода на свадебные платья постоянно менялась: платья были белыми и цветными, пышными и облегающими, с завышенной линией талии и с заниженной.

Но одно правило действовало всегда и везде неизменно: платье должно было быть нарядным. Если семья могла позволить себе расходы, то денег на него не жалели. Если нет, невеста шла под венец в красивейшей одежде из своего гардероба.

В 19-м веке белый и кремовый стали основными цветами свадебных платьев в Европе. Особенно после свадьбы королевы Виктории, которая выбрала для своего венчания в 1840 году простой наряд цвета слоновой кости, передает Телеграф.

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В 20-м веке белый все еще не сдавал позиций. Однако случалось, что невесты надевали яркие цвета, чтобы, например, шокировать публику и показать, что условности их не интересуют (в 1920-30-х годах). А во время войны замуж шли в том, что было.

В середине 20 века в моду вошли свадебные костюмы с шляпками, которые обычно надевали старшие дамы для венчания. В частности, если у них это уже второе или третье свадьбы.

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80-годы прошлого века характеризуются пышными воланами на рукавах, длинной фатой, которая крепилась к шляпкам различной формы.

А сейчас невесты выбирают наряды из самых разных тканей, разного кроя и цвета.

Американская архитектурная компания Scrafano Architects переделала заброшенную католическую церковь в роскошный дом для семьи с тремя детьми. Находится необычное жилье в городе Чикаго штата Иллинойс.

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